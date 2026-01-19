Liverpool remata MacBook Air M2 Apple de 8 núcleos y con cámara FaceTime HD

¿Quieres empezar el 2026 conectado y sin que te falte la tecnología más importante para estudiar y trabajar? MacBook Air M2 de Apple es un básico para cualquier persona que quiera desarrollarse profesionalmente y gracias a la Gran Barata de Liverpool tuvo un descuento de 6 mil pesos.

Esta computadora vanguardista que es una de las más competitivas para profesionales creativos y alumnos de nivel básico, media superior y superior, pasó de 27 mil 499 pesos a 21 mil 999 pesos, lo que la hace una oferta imperdible.

Tiene un procesador M2, una pieza de ingeniería que marcó un salto evolutivo

La CPU es de 8 núcleo, al igual que su GPU, permitiendo que el equipo gestione tareas complejas como edición de fotografías

No emite un solo ruido, gracias a su diseño sin ventiladores

Ofrece hasta 18 horas de autonomía, lo que permite olvidarse del cargador durante toda una jornada laboral

Pantalla Liquid Retina de 13.6 pulgadas ofrece colores vibrantes y una nitidez asombrosa

Para quienes dependen de las videollamadas, la integración de la cámara FaceTime HD de 1080p garantiza una imagen clara incluso en condiciones de poca luz

Cuatro bocinas con sonido estéreo amplio que redefine lo que esperamos de un equipo tan delgado

¿Cuáles son las opciones de pago?

Para que esta oferta no se te vaya de las manos, Liverpool tiene opciones de pago de hasta 6 meses sin intereses. Los productos suelen estan más baratos en línea que en tienda, por lo que te recomendamos adquirir la compra vía online. En esta liga puedes tener más información.

¿Por qué MacBook Air M2 es ua buena opción?

La MacBook Air de 13.6 pulgadas con el chip M2 de Apple actualmente se posiciona como una de las opciones más atractivas del mercado mexicano, especialmente con las recientes ofertas disponibles en tiendas como Liverpool.

