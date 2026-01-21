Lo dice la ley: Esto es lo que deberían pagarte si tienes que trabajar un día festivo en México

Si laboras durante un día festivo en México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) te respalda para exigir un pago triple. Este derecho aplica para todos los empleados que presten servicios en fechas de descanso obligatorio.

Pago triple y derechos por laborar en un día festivo en México

El artículo 75 de la legislación laboral mexicana establece que patrones y empleados deben acordar quiénes trabajarán en días feriados. Quienes asistan recibirán su salario ordinario más un monto doble adicional por el servicio prestado.

Si la jornada coincide con un domingo, la empresa debe sumar la prima dominical estipulada en el artículo 71. Esta compensación garantiza que el esfuerzo extraordinario del personal se remunere conforme al marco legal vigente en la República Mexicana.

PROFEDET vigila el cumplimiento de compensaciones por descansos obligatorios

La PROFEDET advierte que el beneficio económico es independiente del sueldo base. "Tendrán derecho a recibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple", dicta la norma oficial.

La institución instaló módulos de atención gratuita en las sedes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los trabajadores pueden acudir a la oficina central en la colonia Doctores de la Ciudad de México para recibir asesoría jurídica inmediata ante cualquier irregularidad en su nómina.

Cualquier persona afectada cuenta con un plazo de un año para exigir el pago triple de los días de descanso obligatorio laborados. La procuraduría ofrece representación jurídica y defensa en juicios ante tribunales laborales de forma gratuita para quienes no logren una solución amistosa con su patrón.

STPS habilita canales para denunciar irregularidades en el salario

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enfatiza que ninguna persona puede cobrar por orientar a los ciudadanos. "Todos los servicios ofrecidos por esta Institución son gratuitos, por lo que ningún servidor público o persona ajena puede cobrar por la asesoría", reiteró el organismo.

Para recibir atención personalizada, la dependencia recomienda presentar una identificación oficial, el nombre del empleador, el domicilio de la fuente de trabajo y recibos de nómina. Estos documentos permiten agilizar la conciliación y asegurar que se respete el monto de la remuneración especial.

Para reportar cobros indebidos, la autoridad dispone del correo quejasdelservicio@stps.gob.mx. También funcionan las líneas telefónicas 800 911 7877 y 800 717 2942 para resolver dudas sobre el cálculo de finiquitos, primas y remuneraciones especiales.

Todos los días festivos en México en 2026

Planifica tus descansos y revisa tu nómina conforme al calendario oficial de asuetos obligatorios y religiosos en el país:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo.

: Año Nuevo. Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución.

: Día de la Constitución. Lunes 16 de marzo : Natalicio de Benito Juárez.

: Natalicio de Benito Juárez. Jueves 2 de abril : Jueves Santo.

: Jueves Santo. Viernes 3 de abril : Viernes Santo.

: Viernes Santo. Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Miércoles 16 de septiembre : Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia.

: Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana.

: Día de la Revolución Mexicana. Viernes 25 de diciembre: Navidad.