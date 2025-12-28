Muere Tamakún, el “Rey de los Cocodrilos” y “Tarzán de Guerrero”

Roberto Poza Ríos, conocido entre la población de Zihuatanejo, Guerrero, como Tamakún y apodado entre los turistas como el "Rey de los Cocodrilos", murió a los 75 años tras complicaciones de salud.

Tamakún o el "Tarzán de Guerrero" era considerado una figura en el desarrollo turístico de Zihuatanejo y además una persona sumamente importante en la protección de los cocodrilos en la entidad.

Muere Tamakún, domador de cocodrilos, a los 75 años

Tamakún y su legado en la ayuda de crianza de cocodrilos

Por aproximadamente 45 años, Tamakún se dedicó a la crianza de cocodrilos, por lo que era considerado como su "padre". Desde pequeños los alimentaba y cuidaba. "Tengo un sentimiento por ellos", dice en un video promocional de Luis Walton Aburto, político fallecido en 2023.

Cuando Tamakún los llamaba, los cocodrilos acudían ante el y aunque tuvo dos incidentes con ellos, pudo salvar su vida sin mayores problemas.

Tamakún y su espectáculo con cocodrilos

La confianza ganada con los cocodrilos lo ayudó a entretener a turistas con espectáculos peligrosos en donde los toca y hasta se acostaba sobre ellos. Rápidamente se volvió famoso no solo por sus acciones temerarias, sino también por portar con orgullo la playera de su equipo favorito de futbol.

¿Quién fue Tamakún?

Tamakún nació el 5 de junio de 1950 en Atoyac de Álvarez y desde 1970 se estableció en la zona del estero de Playa Linda, donde forjó un sentimiento con los cocodrilos.

Durante sus acercamientos con los cocodrilos siempre mantuvo el respeto y cada vez que podía se informaba acerca de estos animales para evitar accidentes.

