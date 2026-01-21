Cambian los depósitos bancarios en 2026 en México y estas serán las personas que se verán afectadas

A partir del 1 de julio de 2026, quienes acudan a una sucursal bancaria en México a depositar o retirar 140,000 pesos o más en efectivo deberán llevar su identificación oficial. La medida, anunciada por la Asociación de Bancos de México (ABM) , busca reforzar la seguridad en operaciones de alto valor y prevenir fraudes, lavado de dinero o suplantación de identidad.

No se trata de un cambio para todos los usuarios: solo aplica a transacciones presenciales en ventanilla que superen ese monto. Si vas al banco a hacer un depósito de 50,000 pesos o a retirar 80,000, por ejemplo, no necesitarás presentar documento adicional. Tampoco afecta a transferencias electrónicas, pagos con tarjeta ni operaciones desde apps.

¿En qué casos se pedirá identificación para depósitos o retiros bancarios?

La nueva regla entrará en vigor únicamente cuando se cumplan estas condiciones:



La operación sea un depósito o retiro en efectivo.

Se realice en ventanilla de una sucursal, no en cajero automático.

El monto sea igual o mayor a 140,000 pesos mexicanos.

Se presente una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o pasaporte.

En algunos bancos, también podrían solicitar huella digital o reconocimiento facial, si cuentan con esa tecnología.

Si no se muestra la documentación requerida, el banco podrá negarse a realizar la operación, aunque no se aplicará ninguna multa ni sanción adicional. Simplemente se detiene la transacción por no cumplir con los controles de seguridad.

Precaución al usar cajeros automáticos.

No aceptes ayuda de desconocidos, no pierdas de vista tu tarjeta y cubre tu NIP al teclear.

¿Por qué se aplica esta regla en los bancos desde 2026?

Según la ABM, esta medida responde a la necesidad de alinear al sistema financiero mexicano con estándares internacionales de prevención de actividades ilícitas. Las operaciones en efectivo de gran volumen son más difíciles de rastrear que las electrónicas, lo que las convierte en un foco de riesgo. Al verificar la identidad del cliente en el momento de la operación, se reduce ese riesgo sin afectar el día a día de la mayoría de los usuarios.

Si sabes que harás un movimiento grande en efectivo el próximo año, es útil:



Revisar que tu INE o pasaporte esté vigente.

Confirmar que tus datos personales estén actualizados en tu banco.

Considerar usar transferencias electrónicas para montos altos, ya que son más rápidas y no requieren este tipo de verificación.

Si prefieres ir en persona, avisar con anticipación a tu sucursal puede ayudar a agilizar el trámite.

Con esta actualización, el sistema bancario mexicano busca equilibrar la seguridad con la accesibilidad, sin afectar las operaciones diarias de la mayoría de los usuarios.

