Enero le cuesta más a las familias mexicanas con aumento de impuestos y gasolina en 2026

Las familias mexicanas enfrentan la cuesta de enero más brutal en los últimos seis años, pues el aumento de precios en alimentos, frutas y verduras se suma al alza en los impuestos como el IEPS a refrescos, gasolinas y cigarros, que ahorcan el sueldo quincenal.

A todo esto, se suman los gastos que millones de mexicanos realizan durante las fiestas decembrinas. Si estás viviendo apuros económicos, te contamos por qué la cuesta de enero de 2026 será una de las más duras de superar.

Aumenta precio de refrescos y cigarros tras incremento en IEPS

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los mexicanos enfrentan la cuesta de enero más brutal en seis años

La cuesta de enero es una carga financiera que afecta a las familias mexicanas cada inicio de año. Es decir, que millones de hogares enfrentan falta de dinero para cubrir los gastos básicos como es alimentación, transporte y vestido. Esto se debe a que las deudas sobrepasan el 30%, 40% o el 50% del ingreso de los adultos y sus familias.

De acuerdo con expertos en finanzas, al menos cuatro de cada 10 mexicanos deberán esperar hasta marzo o abril para comenzar a reponerse de las deudas de la cuesta de enero. A esto se suma el aumento de precios con el que arrancó el 2026.

¿Por qué se vive una grave cuesta de enero en 2026?

El aumento de precios en 2026 es un golpe bajo a la economía de las familias mexicanas que no logran llegar al final de la quincena. Este inicio de año sorprendió a los mexicanos con precios que están por las nubes, por ejemplo, la carne subió 22%, el pollo aumentó su precio del 3 al 10%, mientras que el huevo subió un 3%.

Algunas frutas como la mandarina que solía ser muy económica, actualmente, no baja de 45 pesos. El tomate verde le cuesta a las familias 48 pesos; el brócoli 59 pesos; la calabaza 49 pesos por kilo.

De tal manera que, en 2026, los hogares mexicanos necesitan disponer de 200 a 350 pesos diarios para hacer una comida.

El IEPS, el impuesto que le pega a la economía familiar

El aumento del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) entró en vigor el 1 de enero de 2026, lo que golpeó directamente al bolsillo de las familias mexicanas, ya que se trata de un gravamen que se cobra en el precio final de los productos; es decir, que afecta al consumidor.

Este gravamen afectó directamente a productos de consumo diario. Por ejemplo, los refrescos ya son un lujo para las familias mexicanas, pues este 2026 hubo un aumento de 3.80 pesos por litro. Los cigarros también son un lujo tras el aumento del IEPS, que dejó la cajetilla en 100 pesos.

Asimismo, el IEPS de la gasolina subió a $6.70 pesos en la Magna o regular y a $7.36 pesos en el diésel. Una muy mala noticia, pues al tratarse de un producto líder, es probable que provoque mayor especulación en el precio de otros productos básicos.

Sumado a esto, los mexicanos enfrentan la presión del pago de impuestos como el predial, el agua, la tenencia o el refrendo vehicular, que también aumentan por la inflación al inicio de año.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

