¿Te corrieron tus papás? Los costos de independizarse en México en 2026

Independizarse sigue siendo una meta o una necesidad para miles de mexicanos en 2026, pero el aumento en rentas, servicios y alimentos obliga a hacer cuentas claras antes de dar el paso.

De acuerdo con estimaciones de ingreso y gasto por región, el salario promedio apenas cubre lo básico para vivir solo, por lo que salirse de casa de los papás cada vez es más compleojo.

Control de rentas en CDMX: ¿solución contra la gentrificación o amenaza a la propiedad privada?

¿Cuánto cuesta vivir solo en México según la región?

Un ejercicio de comparación, revisando páginas de arendamiento o promedios de servicios, por regiones muestra diferencias importantes entre salario promedio y costo de vida mensual:



Sureste

Salario promedio mensual: 15 mil pesos Renta promedio: ocho mil 980 pesos Internet: 550 a 650 pesos Despensa básica: 824.90 pesos Transporte: 288 a 360 pesos Servicios (luz, agua, gas): 481 a 832 pesos Telefonía móvil: 200 a 400 pesos

Centro (incluida la CDMX)

Salario promedio mensual: 17 mil 119 pesos Renta promedio: 11 mil 964 pesos Internet: 550 a 650 pesos Despensa básica: 862.50 pesos Transporte: 236 a 291 pesos Servicios (luz, agua, gas): 481 a 832 pesos Telefonía móvil: 200 a 400 pesos

Norte

Salario promedio mensual: 18 mil 145 pesos Renta promedio: 11 mil 667 pesos Internet: 550 a 650 pesos Despensa básica: 869.52 pesos Transporte: 263 a 379 pesos Servicios (luz, agua, gas): 481 a 832 pesos Telefonía móvil: 200 a 400 pesos



Gastos iniciales para independizarse en la CDMX

Antes de mudarte, es necesario considerar una inversión fuerte:



Depósito y primer mes de renta: 18 a 24 mil pesos

Refrigerador: desde seis mil pesos

Estufa: alrededor de cinco mil pesos

Lavadora: mínimo cinco mil pesos

Cama y colchón: sies a ocho mil pesos

Mesa y sillas: dos a tres mil 500 pesos

Artículos de cocina básicos: dos mil pesos

Inversión total estimada: de 25 a 35 mil pesos.

Inflación y costo de vida en 2026

De acuerdo con el estudio Costo de vida 2025 de Ipsos, el 76% de los mexicanos cree que los precios subirán en 2026. Además:



73% anticipa alzas en alimentos y gasolina

72% espera incrementos en servicios del hogar

48% considera que subirán rentas e hipotecas

Solo 7% afirma vivir cómodamente

34% dice que apenas llega a fin de mes

33% enfrenta dificultades económicas

Aunque el 21% de los encuestados espera tener más ingresos en 2026, la mayoría percibe un entorno de incertidumbre económica.

Independizarse sigue siendo un objetivo alcanzable, pero en el contexto actual requiere planeación, ahorro previo y un presupuesto detallado para evitar que el entusiasmo se convierta en presión financiera.

