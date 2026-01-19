¿Te corrieron tus papás? Los costos de independizarse en México en 2026
Hicimos las cuentas: entre rentas de $11,000 y el súper, esto es lo que cuesta mudarte por tu cuenta en las tres regiones clave del país.
Independizarse sigue siendo una meta o una necesidad para miles de mexicanos en 2026, pero el aumento en rentas, servicios y alimentos obliga a hacer cuentas claras antes de dar el paso.
De acuerdo con estimaciones de ingreso y gasto por región, el salario promedio apenas cubre lo básico para vivir solo, por lo que salirse de casa de los papás cada vez es más compleojo.
¿Cuánto cuesta vivir solo en México según la región?
Un ejercicio de comparación, revisando páginas de arendamiento o promedios de servicios, por regiones muestra diferencias importantes entre salario promedio y costo de vida mensual:
- Sureste
- Salario promedio mensual: 15 mil pesos
- Renta promedio: ocho mil 980 pesos
- Internet: 550 a 650 pesos
- Despensa básica: 824.90 pesos
- Transporte: 288 a 360 pesos
- Servicios (luz, agua, gas): 481 a 832 pesos
- Telefonía móvil: 200 a 400 pesos
- Centro (incluida la CDMX)
- Salario promedio mensual: 17 mil 119 pesos
- Renta promedio: 11 mil 964 pesos
- Internet: 550 a 650 pesos
- Despensa básica: 862.50 pesos
- Transporte: 236 a 291 pesos
- Servicios (luz, agua, gas): 481 a 832 pesos
- Telefonía móvil: 200 a 400 pesos
- Norte
- Salario promedio mensual: 18 mil 145 pesos
- Renta promedio: 11 mil 667 pesos
- Internet: 550 a 650 pesos
- Despensa básica: 869.52 pesos
- Transporte: 263 a 379 pesos
- Servicios (luz, agua, gas): 481 a 832 pesos
- Telefonía móvil: 200 a 400 pesos
Gastos iniciales para independizarse en la CDMX
Antes de mudarte, es necesario considerar una inversión fuerte:
- Depósito y primer mes de renta: 18 a 24 mil pesos
- Refrigerador: desde seis mil pesos
- Estufa: alrededor de cinco mil pesos
- Lavadora: mínimo cinco mil pesos
- Cama y colchón: sies a ocho mil pesos
- Mesa y sillas: dos a tres mil 500 pesos
- Artículos de cocina básicos: dos mil pesos
Inversión total estimada: de 25 a 35 mil pesos.
Inflación y costo de vida en 2026
De acuerdo con el estudio
Costo de vida 2025
de Ipsos, el 76% de los mexicanos cree que los precios subirán en 2026. Además:
- 73% anticipa alzas en alimentos y gasolina
- 72% espera incrementos en servicios del hogar
- 48% considera que subirán rentas e hipotecas
- Solo 7% afirma vivir cómodamente
- 34% dice que apenas llega a fin de mes
- 33% enfrenta dificultades económicas
Aunque el 21% de los encuestados espera tener más ingresos en 2026, la mayoría percibe un entorno de incertidumbre económica.
Independizarse sigue siendo un objetivo alcanzable, pero en el contexto actual requiere planeación, ahorro previo y un presupuesto detallado para evitar que el entusiasmo se convierta en presión financiera.
