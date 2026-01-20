inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero, Edomex; caos vial y rutas alternas

Frutas y verduras con descuentazos en el Martes de Frescura de Walmart

Si quieres ahorrar una lanita, Walmart tiene descuentos en frutas y verduras este martes, conoce todas las ofertas.

Promociones y descuentos en frutas y verduras en Walmart
Ofertas en el Martes de Frescura de Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Como cada martes, Walmart pone ofertas en frutas, verduras y carnes y si quieres ahorrar unos pesos, aquí te compartimos la lista completa de descuentos para que lo aproveches al máximo.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

En el Martes de Frescura las frutas y verduras que tienen descuento son:

  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos el kilo
  • Elote blanco: 6.90 pesos la pieza
  • Naranja: 19.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 47.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass malla de 5 piezas: 34.90 pesos
  • Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
  • Toronja:29.90 pesos el kilo
  • Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
  • Sandía: 16.90 pesos el kilo
  • Cilantro: 6.90 pesos la pieza
  • Mandarina 29.90 pesos el kilo
  • Champiñones: 99.00 pesos el kilo
  • Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo
  • Mandarina en malla: 29.90 pesos
  • Manzana granny: 39.90 pesos el kilo
  • Perón Golden: 44.90 pesos el kilo
  • Manzana gala: 44.90 pesos el kilo
  • Lechuga romana: 21.90 pesos la pieza
  • Lechuga italiana: 36.00 pesos la pieza
  • Tomates Cherry: 44.90 pesos la charola con 283 gramos
  • Guayaba: 49.90 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento en el Martes de Frescura

Mientras que las carnes y mariscos con oferta son:

  • Pechuga sin piel: 162.00 pesos el kilo
  • Filete de tilapia: 122.00 pesos el kilo
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Arrachera de res: 2025.00 pesos los 600 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos
  • Medallones de atún Dolores: 232.00 pesos
  • Milanesa de cerdo: 109.00 pesos el kilo

También puedes encontrar ofertas en el Aceite 123 de un litro a 41.00 pesos; chocolate en polvo de 350 gramos a 55.00 peso y tortillas de harina a 35.00 pesos.

Todas las ofertas las puedes aprovechar comprando en línea o directamente en tienda física.

Inflación aumenta precio de pollo, res y cerdo en México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Walmart

LO MÁS VISTO