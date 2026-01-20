Frutas y verduras con descuentazos en el Martes de Frescura de Walmart

Como cada martes, Walmart pone ofertas en frutas, verduras y carnes y si quieres ahorrar unos pesos, aquí te compartimos la lista completa de descuentos para que lo aproveches al máximo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

En el Martes de Frescura las frutas y verduras que tienen descuento son:

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Elote blanco: 6.90 pesos la pieza

Naranja: 19.90 pesos el kilo

Aguacate Hass: 47.90 pesos el kilo

Aguacate Hass malla de 5 piezas: 34.90 pesos

Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Toronja:29.90 pesos el kilo

Limón agrio: 19.90 pesos el kilo

Sandía: 16.90 pesos el kilo

Cilantro: 6.90 pesos la pieza

Mandarina 29.90 pesos el kilo

Champiñones: 99.00 pesos el kilo

Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo

Mandarina en malla: 29.90 pesos

Manzana granny: 39.90 pesos el kilo

Perón Golden: 44.90 pesos el kilo

Manzana gala: 44.90 pesos el kilo

Lechuga romana: 21.90 pesos la pieza

Lechuga italiana: 36.00 pesos la pieza

Tomates Cherry: 44.90 pesos la charola con 283 gramos

Guayaba: 49.90 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento en el Martes de Frescura

Mientras que las carnes y mariscos con oferta son:

Pechuga sin piel: 162.00 pesos el kilo

Filete de tilapia: 122.00 pesos el kilo

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Arrachera de res: 2025.00 pesos los 600 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos

Medallones de atún Dolores: 232.00 pesos

Milanesa de cerdo: 109.00 pesos el kilo

También puedes encontrar ofertas en el Aceite 123 de un litro a 41.00 pesos; chocolate en polvo de 350 gramos a 55.00 peso y tortillas de harina a 35.00 pesos.

Todas las ofertas las puedes aprovechar comprando en línea o directamente en tienda física.

Inflación aumenta precio de pollo, res y cerdo en México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.