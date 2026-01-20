Frutas y verduras con descuentazos en el Martes de Frescura de Walmart
Si quieres ahorrar una lanita, Walmart tiene descuentos en frutas y verduras este martes, conoce todas las ofertas.
Como cada martes, Walmart pone ofertas en frutas, verduras y carnes y si quieres ahorrar unos pesos, aquí te compartimos la lista completa de descuentos para que lo aproveches al máximo.
Ofertas en frutas y verduras en Walmart
En el Martes de Frescura las frutas y verduras que tienen descuento son:
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Elote blanco: 6.90 pesos la pieza
- Naranja: 19.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 47.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass malla de 5 piezas: 34.90 pesos
- Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
- Toronja:29.90 pesos el kilo
- Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
- Sandía: 16.90 pesos el kilo
- Cilantro: 6.90 pesos la pieza
- Mandarina 29.90 pesos el kilo
- Champiñones: 99.00 pesos el kilo
- Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo
- Mandarina en malla: 29.90 pesos
- Manzana granny: 39.90 pesos el kilo
- Perón Golden: 44.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 44.90 pesos el kilo
- Lechuga romana: 21.90 pesos la pieza
- Lechuga italiana: 36.00 pesos la pieza
- Tomates Cherry: 44.90 pesos la charola con 283 gramos
- Guayaba: 49.90 pesos el kilo
Carnes y mariscos con descuento en el Martes de Frescura
Mientras que las carnes y mariscos con oferta son:
- Pechuga sin piel: 162.00 pesos el kilo
- Filete de tilapia: 122.00 pesos el kilo
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Arrachera de res: 2025.00 pesos los 600 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos
- Medallones de atún Dolores: 232.00 pesos
- Milanesa de cerdo: 109.00 pesos el kilo
También puedes encontrar ofertas en el Aceite 123 de un litro a 41.00 pesos; chocolate en polvo de 350 gramos a 55.00 peso y tortillas de harina a 35.00 pesos.
Todas las ofertas las puedes aprovechar comprando en línea o directamente en tienda física.
