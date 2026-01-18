La semana comienza helada: Activan doble alerta de frío en CDMX por bajas temperaturas

Toda la Ciudad de México (CDMX) se encuentra en alerta por las bajas temperaturas que habrá durante las primeras horas de este lunes 19 de enero. Sí, la semana comenzará con un frío muy extremo en todas las alcaldías y las autoridades piden tomar precauciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió una alerta amarilla y una naranja para todas las alcaldías en la capital del país, considerando que habrá temperaturas heladas desde la medianoche hasta las 08:00 am.

Alcaldías con alerta amarilla de frío en CDMX

La alerta amarilla significa que la temperatura irá de los 4 a los 6 °C durante las horas mencionadas. Las alcaldías con este clima son:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Alcaldías con alerta naranja de frío en CDMX

Por otro lado, la alerta naranja significa temperaturas que van de 3 a 1 °C, por lo que son mucho más bajas y podrían afectar la salud de las personas. Las alcaldías con dicha alerta son:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Literalmente, en todas las alcaldías al sur de la capital es donde la temperatura será mucho más extrema, sin mencionar que en las zonas elevadas podría descender aún más, alcanzando los 0 grados durante la madrugada.

Considerando todo esto, las autoridades piden a la ciudadanía salir bien cubiertos, con varias capas de ropa, priorizando cubrir boca y nariz, para evitar que el aire frío ingrese y pueda afectar su salud.

