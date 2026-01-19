Profesor Leonardo Escobar denuncia que fue detenido arbitrariamente por la Guardia Nacional y le rompieron tres costillas

El profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero del 2026. La última vez que lo vieron fue en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. Semanas después, el docente reveló que fue detenido por elementos del Guardia Nacional y que ellos lo habían llevado a la cárcel de Apodaca.

Fue el mismo Leonardo quien contó lo sucedido a través de un video transmitido en la Ibero Puebla, institución en la que trabaja. Aseguró que fue víctima de discriminación y de una detención arbitraria, en donde fue atacado físicamente y le rompieron tres costillas.

Detención del profesor Leonardo Escobar

El docente desapareció el 2 de enero, fue detenido por la Guardia Nacional y encarcelado por tres días. No hubo información sobre su paradero hasta el 16 de enero, cuando fue encontrado internado en un centro de rehabilitación de Juárez, a 15 kilómetros de la cárcel en donde estuvo.

El docente asegura que sus declaraciones se pueden comprobar con registros de cámaras, videos, documentos y también por evidencia científica. El docente explica que el pasado 31 de diciembre tenía un vuelo programado con escala de Colombia a la Ciudad de México; la escala fue en el aeropuerto de Monterrey.

El profesor fue detenido y una vez en la prisión municipal de Apodaca fue golpeado por los agentes. En su video explicó que dichas agresiones le provocaron tres costillas fracturadas. De igual manera, una vez que lo pusieron en libertad, le regresaron sus pertenencias, pero una vez que regresó al aeropuerto, fue despojado de las mismas.

Se quedó sin dinero, teléfono, ropa y pasaporte. "Al verme totalmente vulnerable, deambulando por cuatro días sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil, me vi orillado a una situación de calle", contó en su video.

Lo expulsaron del aeropuerto y caminó sin rumbo, hasta que se desmayó y fue rescatado por una patrulla que lo llevó a un centro de rehabilitación, en donde pudieron ubicarlo y atender sus heridas.

