Leonardo Escobar, profesor de la IBERO Puebla, desaparecido después de presunta detención

Leonardo Ariel Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, está desaparecido después de una presunta detención en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que ha preocupado tanto a su familia como a la comunidad estudiantil.

En un comunicado, IBERO Puebla invitó a los estudiantes y docentes a unirse y marchar en exigencia de la aparición con vida del profesor Leonardo Escobar, de quien no se sabe nada desde el 2 de enero de 2026 en Apodaca, Nuevo León.

¿Qué se sabe de la desaparición de Leonardo Escobar?

Amigos y universidades han denunciado inconsistencias en el caso de Leonardo, además de falta de claridad en la información otorgada por parte de las autoridades, pues el profesor presuntamente fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional "General Mariano Escobedo", de la ciudad de Monterrey, en el que habrían participado autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, además de la Policía Municipal de Apodaca, sin embargo no hay ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones, documento en el que no se registró ni su detención ni su liberación. El 2 de enero fue el día en que se perdió comunicación con el docente.

Invitamos a la comunidad IBERO Puebla a unirse en solidaridad para exigir la aparición con vida de nuestro compañero Leonardo Escobar, desaparecido desde el 2 de enero. pic.twitter.com/bIqy8romds — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 14, 2026

Marcha de la IBERO Puebla por el profesor Leonardo Escobar

La marcha se realizará el viernes 16 de enero a las 9:30 horas y dará inicio en el Ágora de la Universidad, donde los estudiantes se reunirán para la elaboración de material informativo y de exigencias.

