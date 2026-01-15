inklusion.png Sitio accesible
Leonardo Escobar, profesor de la IBERO Puebla, desaparecido después de presunta detención

El profesor Leonardo Escobar habría sido detenido en el Aeropuerto de Monterrey por las autoridades y hasta el momento no se sabe su paradero; la comunidad de la Ibero Puebla prepara para marchar.

Ibero Puebla exige hallazgo con vida de su profesor Leonardo Escobar
El profesor Leonardo Escobar está desaparecido desde el 2 de enero después de ser detenido en el Aeropuerto de Monterrey; comunidad de la Ibero Puebla prepara marcha.|Fichas de búsqueda Fiscalía de Nuevo León
Seguridad

Escrito por:  Adriana Pacheco

Leonardo Ariel Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, está desaparecido después de una presunta detención en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que ha preocupado tanto a su familia como a la comunidad estudiantil.

En un comunicado, IBERO Puebla invitó a los estudiantes y docentes a unirse y marchar en exigencia de la aparición con vida del profesor Leonardo Escobar, de quien no se sabe nada desde el 2 de enero de 2026 en Apodaca, Nuevo León.

¿Qué se sabe de la desaparición de Leonardo Escobar?

Amigos y universidades han denunciado inconsistencias en el caso de Leonardo, además de falta de claridad en la información otorgada por parte de las autoridades, pues el profesor presuntamente fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional "General Mariano Escobedo", de la ciudad de Monterrey, en el que habrían participado autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, además de la Policía Municipal de Apodaca, sin embargo no hay ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones, documento en el que no se registró ni su detención ni su liberación. El 2 de enero fue el día en que se perdió comunicación con el docente.

Marcha de la IBERO Puebla por el profesor Leonardo Escobar

La marcha se realizará el viernes 16 de enero a las 9:30 horas y dará inicio en el Ágora de la Universidad, donde los estudiantes se reunirán para la elaboración de material informativo y de exigencias.

Puebla

