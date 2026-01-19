Banco del Bienestar 2026: Estos son los beneficiarios que cobran la pensión hoy lunes 19 de enero

El Gobierno de México realiza este lunes 19 de enero los depósitos correspondientes a las Pensiones del Bienestar, programa social que beneficia a millones de personas en todo el país. Los beneficiarios que cobran pensión el día de hoy pertenecen a un grupo específico, según el calendario oficial del Banco del Bienestar 2026 , que organiza los pagos de manera escalonada.

Este sistema de pagos escalonados permite al gobierno garantizar orden y eficiencia en la entrega de recursos a los derechohabientes de todo México. El proceso inició el 5 de enero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes, fecha en la que se completará la cobertura total de los apoyos económicos bimestrales de enero y febrero.

¿Quiénes son los beneficiarios que cobran la pensión este lunes 19 de enero?

El calendario oficial de Pagos del Bienestar establece que este lunes 19 de enero reciben su apoyo económico los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra "M". Este grupo corresponde al turno asignado para el día de hoy, conforme al orden alfabético establecido por las autoridades federales.

Los derechohabientes pueden verificar su fecha de pago consultando el calendario completo en las sucursales del Banco del Bienestar o en los canales oficiales del programa. Es importante que los beneficiarios confirmen su turno para evitar traslados innecesarios y optimizar el tiempo de atención en las ventanillas.

El depósito se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de cada titular y el retiro puede efectuarse en cualquier sucursal de la institución. También existe la opción de utilizar la tarjeta en establecimientos comerciales afiliados, tiendas y negocios que acepten este medio de pago electrónico.

¿Cuánto dinero pagan estas pensiones en 2026?

Los montos de las Pensiones del Bienestar se actualizaron para este año, tras considerar variables económicas como la inflación y el presupuesto federal disponible para el ejercicio fiscal. Cada programa social cuenta con una cantidad específica que se entrega de manera bimestral a sus derechohabientes en todo el territorio nacional. Las cantidades que reciben los beneficiarios de los diferentes programas sociales son las siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

3,100 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

3,300 pesos Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

Estos recursos representan un apoyo fundamental para millones de familias mexicanas y forman parte de la estrategia de bienestar social del gobierno federal. Los pagos se entregan cada dos meses y abarcan los periodos bimestrales establecidos en el calendario oficial de la administración pública.