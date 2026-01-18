¿Sufriste daños en tus electrodomésticos por energía? El CFE se hace cargo del costo si cumples estos requisitos

Cuando ocurre una variación eléctrica inesperada en casa, muchos usuarios se preguntan qué hacer ante posibles daños en electrodomésticos y cómo iniciar un trámite formal; conocer los requisitos para reportarlo ante la CFE resulta clave para proteger el patrimonio y exigir una revisión oportuna adecuada.

En México, los reportes por fallas de energía generan dudas frecuentes entre familias y negocios, sobre todo por los tiempos y pasos del proceso; entender dónde acudir, qué documentos presentar y por qué el trámite no tiene costo ayuda a tomar decisiones informadas con claridad.

¿Cuáles son los requisitos principales para reportar daños en tus electrodomésticos ante CFE?

Para iniciar la reclamación ante CFE , el cliente debe acudir a un Centro de Atención a Clientes dentro del plazo establecido, con información sobre la falla eléctrica, ya que el procedimiento revisa responsabilidad del suministro y verifica condiciones contractuales vigentes.

Contar con contrato vigente para suministro eléctrico con CFE Suministrador de Servicios Básicos

Mantener el servicio al corriente en el pago de recibos

Presentar identificación oficial vigente del titular, en original y copia

La CFE ayuda a su clientes a cambiar sus electrodomésticos en caso de daños en los mismos.|Getty Images

El reporte formal permite que la empresa evalúe el caso sin costo alguno para el usuario, siempre que el servicio se encuentre al corriente y exista un contrato válido, elementos indispensables para que la solicitud avance y reciba respuesta oficial.

¿Qué sucede si alguien presenta el electrodomestico en mi lugar?

Cuando otra persona acude a presentar el reclamo por daños, la CFE solicita que exista una autorización expresa del titular, con el fin de garantizar certeza jurídica, validar identidad y evitar gestiones irregulares relacionadas con el suministro eléctrico domiciliario registrado.

El representante debe entregar una carta poder simple o notariada, además de identificaciones oficiales vigentes, tanto propias como del titular, para respaldar la gestión y permitir que el trámite continúe sin contratiempos administrativos durante el proceso de revisión técnica correspondiente.

También resulta necesario presentar un escrito libre que describa los daños y documentos que acrediten propiedad o uso del inmueble, como contrato de arrendamiento o compraventa, requisito clave cuando quien reclama no figura como titular del servicio eléctrico registrado oficialmente.

