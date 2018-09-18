Habrá cortes de agua en el Valle de México

Foto: Telemundo Chicago

A finales de este mes y a principios del mes de octubre se realizarán tres cortes en el agua, en el Valle de México, según informó de la Comisión Nacional del Agua y los sistemas de agua de la capital y el Estado de México.

El primer corte se hará del20 al 23 de septiembre, con el objetivo de dar mantenimiento alAcueducto Ramal Tláhuac. Aproximadamente 275 mil personas resultarán afectadas.

Del 2 al 5 de octubre se realizará el segundo corte de agua para dar mantenimiento a la Plaza Fierro Manganeso, con lo que se afectará a trece colonias.

El tercer corte será del 31 de octubre al 4 de noviembre, para dar mantenimiento al Sistema Cutzamala. Este último corte afectará a 13 municipios del Estado de México y 13 delegaciones de la Ciudad de México.

Los cortes en el suministro afectarán a 4.5 millones de habitantes de la capital y 3.6 millones deEstado de México.

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