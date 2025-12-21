Municipio del Edomex donde aumentará el precio del agua en 2026

Como cada año, el 2026 tendrá modificaciones en las tarifas del agua potable, sobre todo, luego de la aprobación del Decreto número 258, en donde varios municipios pidieron realizar un ajuste a sus precios; algunos los redujeron, pero otros tuvieron un aumento significativo en Edomex .

En la siguiente página oficial del Estado de México, en el apartado de la Comisión del Agua del Edomex, se puede ver el desgloce de cada uno de los municipios y sus respectivas tarifas del agua, por si quieres revisar a detalle alguno .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Municipios donde aumentan tarifas de agua de Edomex

Solo 21 de los 125 municipios del Edomex presentaron modificación a sus precios, en donde destacan los casos de:



Coacalco : Aumento del 4%

: Aumento del 4% Cuautitlán : Ajuste a las tarifas de comercios e industrias

: Ajuste a las tarifas de comercios e industrias Huixquilucan : Aumento del 15%

: Aumento del 15% Ajuste de precios acorde a la inflación: Toluca, Naucalpan, Metepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli

Huixquilucan es la entidad con un mayor aumento de precio, en donde detallaron que el dinero recaudado será utilizado para obras de mejora en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de brindar un mejor servicio y evitar los cortes de agua .

De igual manera, en los demás municipios donde habrá un aumento, se busca mantener un ingreso sólido por el servicio de agua para garantizar un servicio a largo plazo a los millones de habitantes.

Ahora, millones de personas deberán estar atentas al cobro del agua para 2026, en donde tendrán que pagar un poco más a lo que estaban acostumbrados; sin embargo, en la mayoría de los municipios del Edomex la situación no presentará grandes cambios.

Intensifican búsqueda para encontrar a Jeshua Cisneros, joven desaparecido en Cuautitlán

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.