¡No caigas en el corralón! Autos con restricciones por el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex
Si tienes planes para este sábado, checa si tu auto puede circular en el Valle de México y evita pagar costosas multas o ir a parar al corralón.
En la CDMX se implementa el programa Hoy No Circula para disminuir la contaminación ambiental y para que no vayas a parar al corralón, te decimos qué autos tienen prohibido circular este sábado 17 de enero.
¿Cómo aplica el Hoy No Circula este sábado?
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad ( Semovi ) los autos que no pueden circular este sábado son:
- Holograma 1
- Terminación de placa impar
- Holograma 2
- Foráneos
El Hoy No Circula Sabatino aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Edomex.
Cabe destacar que el programa aplica para todos los vehículos con excepción de los eléctricos o híbridos y los que tengan holograma 0 y 00.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Este 2026 el valor de la Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) subió a 117.31 pesos y con ello las multas incrementaron y los automovilistas que no cumplan con la restricción serán acreedores a una infracción de entre 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos.
Calendario de verificación 2026
En la zona metropolitana se debe de verificar el coche dos veces al año y este es el calendario:
- Enero y febrero placas con terminación 5 y 6 y engomado amarillo.
- Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 y engomado rosa.
- Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 y engomado rojo.
- Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 y engomado rojo.
- Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 y engomado azul.
Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas
