¡No caigas en el corralón! Autos con restricciones por el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

En la CDMX se implementa el programa Hoy No Circula para disminuir la contaminación ambiental y para que no vayas a parar al corralón, te decimos qué autos tienen prohibido circular este sábado 17 de enero.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este sábado?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad ( Semovi ) los autos que no pueden circular este sábado son:

Holograma 1

Terminación de placa impar

Holograma 2

Foráneos

El Hoy No Circula Sabatino aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Edomex.

Cabe destacar que el programa aplica para todos los vehículos con excepción de los eléctricos o híbridos y los que tengan holograma 0 y 00.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Este 2026 el valor de la Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) subió a 117.31 pesos y con ello las multas incrementaron y los automovilistas que no cumplan con la restricción serán acreedores a una infracción de entre 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos.

Calendario de verificación 2026

En la zona metropolitana se debe de verificar el coche dos veces al año y este es el calendario:



Enero y febrero placas con terminación 5 y 6 y engomado amarillo.

Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 y engomado rosa.

Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 y engomado rojo.

Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 y engomado rojo.

Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 y engomado azul.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas

