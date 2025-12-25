Bancos solicitarán nuevo requisito para retiros y depósitos en efectivo a partir de 2026

Aunque muchos trámites ya se pueden realizar desde el teléfono celular, muchas personas continúan realizando operaciones en efectivo y en 2026 cambiará la forma de hacer depósitos y retiros, aquí te explicamos de qué se trata.

Cambiarán depósitos y retiros en efectivo

Mediante un comunicado, la Asociación de Bancos de México ( ABM ) anunció que a partir del 1 de julio de 2026, las personas que realicen depósitos o retiros en ventanilla por un monto superior a los 140 mil pesos deberán presentar un identificación oficial.

Es decir que al realizar este tipo de transacciones, los clientes deberán mostrar su credencial para votar del INE o pasaporte vigente para que la entidad financiera pueda verificar la identidad del usuario y garantizar que la operación se realice de forma legítima.

El objetivo de esta medida es fortalecer el sistema financiero y reducir riesgos asociados al manejo de grandes cantidades de dinero.

¿Para quienes aplica?

De acuerdo con la información este nuevo requisitos no será para todos los usuarios, solamente se requerirá una identificación cuando se trate de:

Depósitos en ventanilla

Retiros de efectivo en ventanilla

Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción

Así que las operaciones por montos menores no estarán sujetas a esta nueva disposición y los usuarios podrán seguir realizando sus movimientos de forma normal. Así que, si realizas este tipo de transacciones es muy importante que tomes en consideración estos nuevos requerimientos para que no tengas ningún problema.

