Costo, citas y requisitos para tramitar el pasaporte mexicano a niños en 2026

El pasaporte es un documento indispensable para cualquier mexicano que quiera viajar al extranjero y si necesitas tramitarlo a un menor, aquí te decimos cuáles son los requisitos, precios y todo lo que debes saber.

Requisitos para tramitar pasaporte a menores

Para tramitar el pasaporte, lo primero que debes hacer es sacar una cita por teléfono llamado al 55 893 (24827) de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Por internet en el siguiente enlace o por WhatsApp enviando la palabra “Hola” al (+52) 55893-24827.

En cualquiera de los casos deberás tener a a mano tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y otros datos personales.

Los requisitos para el trámite por primera vez son:



Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por la oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaración de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

Identificación oficial vigente donde aparezcan los datos del menor, puede ser una credencial escolar o carta del pediatra en menores de 7 años.

Identificación de las personaste que ejerzan la patria potestad o tutela del menor.

Para la renovación es necesario presentar el pasaporte original a renovar, identificación de las personas que ejerzan la patria potestad.

Precios del pasaporte para menores

En el caso de los menores de edad se puede tramitar el pasaporte con vigencia de 1 año y tiene un precio de 920 pesos y de 460 pesos si el menor tiene alguna discapacidad.

El de 3 años cuesta mil 795 pesos, el de 6 años 2 mil 440 pesos y el de 10 años 4 mil 280 pesos.

