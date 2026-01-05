inklusion.png Sitio accesible
Desde $460 pesos: Precios oficiales del pasaporte mexicano este 2026 y cómo tramitarlo

El Gobierno de México acaba de anunciar los precios actualizados para tramitar el pasaporte este año, dependiendo de la vigencia.

Costo del pasaporte mexicano en 2026
México

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

El precio del pasaporte mexicano fue actualizado a inicios del 2026 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y destaca que mantendrá su descuento del 50% para millones de personas que cumplan los requisitos.

Este documento oficial permite viajar fuera de México y es un requisito indispensable para llegar a varios países del mundo. Además, identifica a una persona como mexicana en cualquier parte del mundo y esto lo convierte en algo indispensable al momento de viajar.

Precios oficiales del pasaporte mexicano en 2026

El costo del pasaporte dependerá de los años de vigencia que pueda tener. Va desde 1 a 10 años, según lo necesite cada persona. Los costos oficiales para el 2026 son:

  • 1 año / $920 pesos
  • 3 años / $1795 pesos
  • 6 años / $2440 pesos
  • 10 años / $4280 pesos 

Todos los mexicanos pueden realizar el trámite y el pasaporte se les otorgará después de que hayan realizado el pago correspondiente y hayan entregado los documentos necesarios.

Personas que tienen un 50% de descuento en el pasaporte

Cabe destacar que la SRE mantuvo el descuento a las personas mayores de 60 años, así como para las personas con discapacidad y también para los trabajadores agrícolas en Canadá. Estás personas recibirán un 50% de descuento en el trámite de su pasaporte. Es decir, les costará:

  • 1 año / $460 pesos
  • 3 años / $900 pesos
  • 6 años / $1220 pesos
  • 10 años / $2,140 pesos

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano?

Si vas a tramitar el pasaporte por primera vez o vas a renovarlo, debes agendar una cita en alguna de las oficinas de la Ciudad de México o en las oficinas consulares. Una vez con ello, debes llevar:

  • Documento que acredite la nacionalidad mexicana (Acta de nacimiento; certificado de nacionalidad; declaratoria de nacionalidad; carta de naturalización; cédula de identidad ciudadana; certificado de matrícula consular);
  • Presentar una identificación oficial vigente (INE, licencia, entre otras) 
  • En caso de renovar, también debes de presentar el pasaporte original vencido.

Capitalinos regresan a sus labores tras vacaciones en medio de bajas temperaturas

