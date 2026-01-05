Desde $460 pesos: Precios oficiales del pasaporte mexicano este 2026 y cómo tramitarlo
El Gobierno de México acaba de anunciar los precios actualizados para tramitar el pasaporte este año, dependiendo de la vigencia.
El precio del pasaporte mexicano fue actualizado a inicios del 2026 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y destaca que mantendrá su descuento del 50% para millones de personas que cumplan los requisitos.
Este documento oficial permite viajar fuera de México y es un requisito indispensable para llegar a varios países del mundo. Además, identifica a una persona como mexicana en cualquier parte del mundo y esto lo convierte en algo indispensable al momento de viajar.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Precios oficiales del pasaporte mexicano en 2026
El costo del pasaporte dependerá de los años de vigencia que pueda tener. Va desde 1 a 10 años, según lo necesite cada persona. Los costos oficiales para el 2026 son:
- 1 año / $920 pesos
- 3 años / $1795 pesos
- 6 años / $2440 pesos
- 10 años / $4280 pesos
Todos los mexicanos pueden realizar el trámite y el pasaporte se les otorgará después de que hayan realizado el pago correspondiente y hayan entregado los documentos necesarios.
Personas que tienen un 50% de descuento en el pasaporte
Cabe destacar que la
SRE
mantuvo el descuento a las personas mayores de 60 años, así como para las personas con discapacidad y también para los trabajadores agrícolas en Canadá. Estás personas recibirán un 50% de descuento en el trámite de su pasaporte. Es decir, les costará:
- 1 año / $460 pesos
- 3 años / $900 pesos
- 6 años / $1220 pesos
- 10 años / $2,140 pesos
¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano?
Si vas a tramitar el pasaporte por primera vez o vas a renovarlo, debes
agendar una cita
en alguna de las oficinas de la Ciudad de México o en las oficinas consulares. Una vez con ello, debes llevar:
- Documento que acredite la nacionalidad mexicana (Acta de nacimiento; certificado de nacionalidad; declaratoria de nacionalidad; carta de naturalización; cédula de identidad ciudadana; certificado de matrícula consular);
- Presentar una identificación oficial vigente (INE, licencia, entre otras)
- En caso de renovar, también debes de presentar el pasaporte original vencido.
Capitalinos regresan a sus labores tras vacaciones en medio de bajas temperaturas
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.