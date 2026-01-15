Cambio de propietario de auto será 100% en línea en Nuevo León este 2026

¡No más trámites presenciales! La titular de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Nuevo León, Mariela Saldívar, dio a conocer que este mismo 2026 la gestión para el cambio de propietario de auto en el estado será 100% digital a través de la plataforma local conocida como NLínea.

De acuerdo con lo mencionado por la misma Saldívar, se utilizará la tecnología conocida como blockchain para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos, así como para descentralizar el trámite que hasta el pasado 2025 se hacía de forma presencial en las oficinas del Instituto de Control Vehicular (ICV).

¿Cómo será el trámite de cambio de propietario de auto en la plataforma NLínea?

Si bien es cierto que hasta el momento no se dieron a conocer cómo serían los procesos para el cambio de propietario de auto de forma digital, es importante señalar que la plataforma de NLínea funge como una ventanilla virtual del Estado que se encarga de concentrar múltiples trámites gubernamentales para simplificar los procesos.

Será gracias a la tecnología blockchain, que los vehículos quedarán registrados de forma segura y transparente ante las autoridades de Nuevo León, esto gracias a que no podrá modificar ni alterar la información una vez que se haga el registro.

¿Cuándo se habilitará el nuevo trámite en NLínea?

Mariela Saldívar mencionó que el proyecto para hacer el cambio de propietario de auto a través de la plataforma NLínea aún está en desarrollo, por lo cual se sigue buscando garantizar la seguridad de la información personal y vehicular de las y los ciudadanos.

Pese a ello, se destacó que será durante el primer semestre de este 2026 que el trámite se podrá realizar completamente en línea y sin representar más procesos administrativos para la población.

Trámites que se pueden hacer con la plataforma NLínea este 2026

Más allá de anunciar que el cambio de dueño de vehículo se podrá hacer a través de la plataforma NLínea , es importante señalar que las autoridades de Nuevo León informaron que a lo largo de este 2026 se integrarán más trámites a la ventanilla digital.

Y es que hasta el momento, los únicos trámites que se pueden realizar a través de la plataforma son los siguientes:

Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes (REC)

Trámites de apertura de negocios

Trámites simplificados para empresas

Trámites de Protección Civil

