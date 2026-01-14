Donald Trump propone limitar al 10% las tasas de interés de tarjetas de crédito

La propuesta del presidente Donald Trump de imponer un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un período de un año comenzó a generar reacciones inmediatas en los mercados financieros y entre especialistas del sector económico. El anuncio fue recibido con cautela, tanto por analistas como por la industria bancaria, ante las posibles implicancias para el acceso al crédito y la rentabilidad del sistema financiero.

A prominent billionaire hedge fund manager and Trump supporter has publicly criticised President Donald Trump’s call for a one-year temporary cap on credit card interest rates at 10%, describing the proposal as a “mistake” that could backfire on consumers.



Trump atribuyó las actuales tasas elevadas a la administración de Joe Biden y afirmó que su objetivo es evitar que los consumidores estadounidenses continúen pagando intereses que considera excesivos. El mandatario indicó que la medida entraría en vigencia el 20 de enero, fecha que coincide con el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca, y recordó que ya había impulsado anteriormente un límite similar.

La reacción del mercado no tardó en reflejarse. En las primeras operaciones del lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York, algunas compañías vinculadas al negocio de las tarjetas de crédito registraron caídas. Empresas como American Express, Visa y Capital One mostraron descensos cercanos al 6% , una señal de la preocupación de los inversores ante un posible cambio regulatorio.

¿Cómo reaccionaron los mercados y las empresas financieras?

El anuncio de Trump se produjo en un contexto en el que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son una fuente relevante de ingresos para la industria financiera. Según el Dr. Samuel Gregg , presidente interino del Instituto Americano de Investigación Económica, las deudas asociadas a tarjetas representan un negocio altamente rentable, por lo que cualquier límite impuesto por el gobierno genera inquietud en el sector.

A esta reacción se sumó una declaración conjunta de varias asociaciones comerciales de alto perfil del sistema bancario. En el comunicado, los grupos advirtieron que un tope del 10% podría reducir la disponibilidad de crédito y afectar a millones de familias y pequeñas empresas que utilizan tarjetas de crédito como herramienta financiera habitual.

¿Qué impacto tendría un límite del 10% en el crédito al consumo?

Actualmente, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos ronda el 20%. La propuesta de Trump implicaría, en la práctica, reducir ese costo a la mitad durante un año. Desde la industria, sostienen que una medida de este tipo podría llevar a que los emisores restrinjan el acceso al crédito o modifiquen sus criterios de otorgamiento.

Las asociaciones bancarias también señalaron que, de implementarse, el límite podría empujar a los consumidores hacia opciones de financiamiento menos reguladas y potencialmente más costosas, lo que iría en contra del objetivo declarado de proteger a los usuarios.