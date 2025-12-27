Requisitos y pasos para el registro a la Beca Rita Cetina en 2026
En México todos los estudiantes de nivel básico pueden recibir un apoyo económico para continuar con sus estudios y este 2026 se abre una nueva convocatoria.
La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que se entrega a los estudiantes de nivel básico como es preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos y este 2026 se abrirá la nueva convocatoria y aquí te decimos qué necesitas para ser beneficiario.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Requisitos y registro para la Beca Rita Cetina
Este programa está vigente en las 32 entidades federativas de México y entrega mil 9000 pesos bimestrales a cada beneficiario, las familias que cuentan con más de un estudiante inscrito reciben 700 pesos por casa hijo extra.
Para inscribirse a la beca es necesario contar con los siguientes requisitos:
Padre, madre o tutor
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Código Postal del domicilio
- Credencial para votar vigente
- Número de teléfono
- Correo electrónico personal
Estudiante
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- CCT de la escuela pública donde cursa
- Grado escolar
- Edad
- Dirección completa incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, alcaldía, municipio y estado
Para hacer el registro es necesario hacer lo siguiente:
- Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX
- Registra los datos del padre, madre o tutor
- Registra a los estudiantes
- La información entra a etapa de validación para continuar con el proceso
En caso de que no cuentes con tu acceso Llave MX puedes crearle en el siguiente enlace . Te pedirán que ingreses tus datos personales, información de contacto y contraseña.
Aún no se ha publicado el calendario oficial de registro, pero te recomendamos que te mantengas atento a los avisos pues por lo regular la convocatoria se publica en enero y septiembre.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.