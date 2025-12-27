inklusion.png Sitio accesible
Requisitos y pasos para el registro a la Beca Rita Cetina en 2026

En México todos los estudiantes de nivel básico pueden recibir un apoyo económico para continuar con sus estudios y este 2026 se abre una nueva convocatoria.

Requisitos y registro Beca Rita Cetina 2026
Registro Beca Rita Cetina 2026|Programas del Bienestar
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que se entrega a los estudiantes de nivel básico como es preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos y este 2026 se abrirá la nueva convocatoria y aquí te decimos qué necesitas para ser beneficiario.

Requisitos y registro para la Beca Rita Cetina

Este programa está vigente en las 32 entidades federativas de México y entrega mil 9000 pesos bimestrales a cada beneficiario, las familias que cuentan con más de un estudiante inscrito reciben 700 pesos por casa hijo extra.

Para inscribirse a la beca es necesario contar con los siguientes requisitos:

Padre, madre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Código Postal del domicilio
  • Credencial para votar vigente
  • Número de teléfono
  • Correo electrónico personal

Estudiante

  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • CCT de la escuela pública donde cursa
  • Grado escolar
  • Edad
  • Dirección completa incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, alcaldía, municipio y estado

Para hacer el registro es necesario hacer lo siguiente:

  • Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX
  • Registra los datos del padre, madre o tutor
  • Registra a los estudiantes
  • La información entra a etapa de validación para continuar con el proceso

En caso de que no cuentes con tu acceso Llave MX puedes crearle en el siguiente enlace . Te pedirán que ingreses tus datos personales, información de contacto y contraseña.

Aún no se ha publicado el calendario oficial de registro, pero te recomendamos que te mantengas atento a los avisos pues por lo regular la convocatoria se publica en enero y septiembre.

