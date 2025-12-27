Requisitos y pasos para el registro a la Beca Rita Cetina en 2026

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que se entrega a los estudiantes de nivel básico como es preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos y este 2026 se abrirá la nueva convocatoria y aquí te decimos qué necesitas para ser beneficiario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos y registro para la Beca Rita Cetina

Este programa está vigente en las 32 entidades federativas de México y entrega mil 9000 pesos bimestrales a cada beneficiario, las familias que cuentan con más de un estudiante inscrito reciben 700 pesos por casa hijo extra.

Para inscribirse a la beca es necesario contar con los siguientes requisitos:

Padre, madre o tutor



Clave Única de Registro de Población (CURP)

Código Postal del domicilio

Credencial para votar vigente

Número de teléfono

Correo electrónico personal

Estudiante



Clave Única de Registro de Población (CURP)

CCT de la escuela pública donde cursa

Grado escolar

Edad

Dirección completa incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, alcaldía, municipio y estado

Para hacer el registro es necesario hacer lo siguiente:

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX

Registra los datos del padre, madre o tutor

Registra a los estudiantes

La información entra a etapa de validación para continuar con el proceso

En caso de que no cuentes con tu acceso Llave MX puedes crearle en el siguiente enlace . Te pedirán que ingreses tus datos personales, información de contacto y contraseña.

Aún no se ha publicado el calendario oficial de registro, pero te recomendamos que te mantengas atento a los avisos pues por lo regular la convocatoria se publica en enero y septiembre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.