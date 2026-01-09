Detienen al director de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, en aeropuerto de Monterrey

Este viernes 9 de enero de 2026, el director de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Fiscalía del Estado con apoyo de la Guardia Nacional (GN).

La empresa editorial denunció que la acción es arbitraria, sin orden judicial conocida, y vinculada a una controversia mercantil que fue transformada en un proceso penal. adn Noticias expresa su respaldo a la libertad de expresión y advierte que este tipo de actos debilitan el Estado de derecho.

Detienen a Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia, en Nuevo León. @vanguardiamx ha señalado desde hace años que tanto el medio como su director general son víctimas de una persecución judicial https://t.co/YKqnwq6Wf4 — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) January 9, 2026

¿Quién realizó la detención y en qué contexto?

Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó el operativo

Guardia Nacional brindó apoyo logístico

No existe, hasta ahora, comunicado oficial con cargos formales

El operativo ocurrió cuando Castilla se disponía a viajar de vacaciones, lo que sugiere un acto planificado más que una diligencia urgente.

Este patrón genera preocupación por el uso selectivo de la fuerza pública contra figuras críticas del poder.

¿Cuál es el origen legal del conflicto?

Disputa mercantil por un predio familiar en Saltillo

Contrato de arrendamiento para un espectacular publicitario

No existe embargo ni litigio penal activo

El medio afirma que el caso fue artificialmente convertido en penal para justificar una detención que no corresponde a la naturaleza del conflicto.

Antecedentes de presión contra Vanguardia

Demandas civiles con montos inusuales

Procesos acelerados sin fundamento claro

Hostigamiento judicial sostenido desde 2024

La empresa interpreta esto como una estrategia de intimidación para silenciar investigaciones críticas.

Reacciones nacionales e internacionales

La SIP calificó la detención como ilegal

Artículo 19 pidió garantizar debido proceso

Diversos medios alertaron sobre censura indirecta

Estas reacciones evidencian que el caso trasciende lo legal y se inserta en un contexto de riesgo para el periodismo.

Impacto para la libertad de prensa

El caso refuerza el temor de que conflictos civiles puedan usarse como herramientas de censura.

Para adn Noticias, la defensa de la libertad de expresión es indispensable para una democracia funcional, por lo que exige transparencia, legalidad y respeto al debido proceso.

