Descuentos de hasta el 90% en multas del predial; pasos para obtenerlo

Con el objetivo de facilitar que los contribuyentes salden sus adeudos y culminen el año fiscal en orden, se anunció un programa especial de descuentos de hasta 90 % en multas y recargos relacionados con el impuesto predial.

La medida, denominada "Ponte a Mano con tu Predial", estará vigente durante todo el mes de diciembre en Jesús María, Aguascalientes y busca incentivar a las familias a regularizar sus obligaciones fiscales antes de terminar 2025.

Descuentos predial 2025 Aguascalientes

El descuento aplica sobre multas y recargos del impuesto predial, permitiendo a quienes tienen adeudos atrasados reducir significativamente el monto total a pagar. Las autoridades municipales destacaron que esta acción forma parte de una estrategia para apoyar la economía familiar y fortalecer la recaudación local sin imponer cargas excesivas a los ciudadanos.

Los contribuyentes interesados pueden aprovechar la campaña en diversas sedes habilitadas:



Delegaciones municipales, de 8:30 a 14:00 h

Presidencia Municipal, de 8:30 a 16:00 h

Edificio Metropolitano, de 8:30 a 20:00 h

La campaña estará disponible solo durante diciembre, por lo que las autoridades recomiendan a la población no dejar pasar esta oportunidad de ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales antes de que concluya el año.

¿Qué es el predial y por qué debe pagarse?

El impuesto predial es un tributo o gravamen municipal obligatorio que recae sobre la propiedad o posesión de bienes inmuebles, ya sean terrenos, casas, departamentos o edificios, ubicados dentro de una jurisdicción municipal o distrital.

¿Quién debe pagarlo? Generalmente, el pago recae sobre el propietario, poseedor o quien disfrute del bien inmueble al 1 de enero de cada año. En algunos casos, si el inmueble está rentado, se puede acordar contractualmente que el inquilino asuma el pago, pero la responsabilidad legal ante el municipio sigue siendo del propietario.

¿Cómo se calcula? El valor del impuesto se determina con base en el valor catastral o avalúo catastral del inmueble. Este valor es establecido por las autoridades locales y considera factores como la ubicación, el tamaño y las características de la construcción.

¿Para qué sirve? Los fondos recaudados a través del predial son una fuente de ingresos fundamental y se utilizan para financiar servicios públicos esenciales, mejorar la infraestructura local (alumbrado, limpieza, mantenimiento de calles y vías) y, en general, elevar la calidad de vida de los habitantes.

