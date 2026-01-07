Tras falla en sistema de denuncias virtuales en Fiscalía de Nuevo León, transportistas señalan extorsiones

El fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dio a conocer que en los próximos días se estarán convocando a meses de trabajo para atender las denuncias de extorsiones contra transportistas en diferentes puntos de la entidad de la República Mexicana.

A pesar de que aún no se han realizado las denuncias formales por estos delitos, se han dado a conocer casos de extorsión presuntamente cometidos por agentes de tránsito en los municipios de García, San Pedro Garza García, así como en Ciénega de Flores.

Por ello, se busca que con las mesas de trabajo entre los transportistas afectados por las extorsiones y las autoridades locales, se pueda generar un acercamiento directo para atender las demandas y encontrar soluciones efectivas a corto y largo plazo.

Transportistas denuncian extorsiones por parte de autoridades

Y es que de acuerdo con medios locales de Nuevo León que han revelado los casos de extorsión contra transportistas , diversas empresas han denunciado el cobro de entre 10 mil y hasta 100 mil pesos para los conductores que recorren los sectores antes mencionados.

Por otro lado, se ha denunciado que los agentes de tránsito generan multas excesivas y cargos por supuestos daños a la infraestructura, lo cual tendría que correr “por cuenta de la Federación”.

Vale la pena mencionar que estos delitos impactan directamente a la economía de la entidad, la cual se ve afectada por la pérdida de millones de pesos derivado del bajo flujo de transportistas por las zonas reveladas.

Fiscalía de Nuevo León informa fallas en el portal de denuncias virtual

La información sobre la mesa de diálogo entre autoridades y transportistas en el estado de Nuevo León por los casos de extorsiones, se da en el marco de que la misma Fiscalía del Estado informó que hay una falla en el portal virtual de denuncias que no está permitiendo la emisión de las mismas.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, la Fiscalía de Nuevo León señaló que no están emitiendo las denuncias como se debería, por lo cual brindaron como alternativa las demandas a través del 81 2020 4100.

Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras

