¡Apúrate! Cancún confirmó la fecha límite para pagar el predial 2026 con un importante descuento

El Ayuntamiento de Benito Juárez anunció facilidades fiscales que interesan a propietarios locales, pues Cancún definió plazos claros para pagar el predial con un importante descuento durante enero, medida que busca fortalecer ingresos públicos y apoyar la economía familiar ante el inicio del ejercicio fiscal 2026 local.

Para este año, la autoridad local impulsa el pago anticipado como estrategia recaudatoria, con beneficios escalonados según la fecha elegida. Esta es una información clave para contribuyentes que planean cumplir sin contratiempos y aprovechar incentivos vigentes durante los primeros días del calendario fiscal anual vigente local.

Fecha límite y descuento para pagar el predial en Cancún

El Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó la fecha límite principal y el esquema de reducción para el predial 2026 , con una primera etapa que concede el mayor beneficio económico a quienes cubren el impuesto dentro del periodo inicial en enero.

Según el calendario oficial, el incentivo más alto alcanza 15% y aplica hasta el 21 de enero, por lo que la autoridad recomienda organizar finanzas personales y acudir temprano a módulos autorizados para no perder esta oportunidad.

El gobierno municipal explicó que el beneficio disminuye conforme avanza el mes, razón por la cual exhorta a propietarios de vivienda y comercios a revisar montos correspondientes, preparar documentación requerida y cumplir dentro de los plazos oficiales para evitar recargos.

Descuento para adultos mayores al pagar el predial

Además de los incentivos generales, el programa contempla un apoyo permanente para adultos mayores en Cancún, quienes acceden a una reducción durante todo el año, siempre que el inmueble tenga uso habitacional y se encuentre registrado a nombre del beneficiario.

La autoridad municipal detalló que este descuento especial alcanza 50% y mantiene vigencia anual, condición que brinda certidumbre a personas jubiladas, pensionadas y con discapacidad, sectores que requieren alivio fiscal constante para cumplir sin presiones económicas familiares locales.

Para hacer válido el beneficio, los interesados presentan acreditación oficial como credencial INAPAM o documento equivalente, además de verificar que la propiedad no tenga adeudos previos, requisito indispensable dentro del esquema fiscal vigente que busca inclusión y equidad tributaria local.