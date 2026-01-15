inklusion.png Sitio accesible
Reportan humo, retiran tren y 20 minutos de espera en L3; estado del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de enero

Bloqueos afectan caminos importantes y carreteras hoy 15 de enero

CAPUFE y la Guardia Nacional piden a los conductores tomar precauciones por los bloqueos registrados hoy jueves en carreteras y autopistas.

CAPUFE y Guardia Nacional alertan de bloqueos en carreteras hoy 15 de enero de 2026
Autopistas y carreteras registran cierres totales o parciales por bloqueos hoy jueves 15 de enero; CAPUFE y Guardia Nacional piden a los conductores manejar con precaución.|@GN_Carreteras | X
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Tras el regreso a clases aumentó la afluencia en las carreteras de México, así como los bloqueos y con el objetivo de que los automovilistas eviten embotellamientos y busquen alternativas, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional (GN), alertan de cierres y accidentes hoy 15 de enero.

Este jueves las autopistas Querétaro-Irapuato, Isla-Acayucan y Nuevo Teapa-Cosoleacaque son las afectadas debido a accidentes y fallas mecánicas que provocan cierre de carriles.

¿Qué pasa en la autopista Cuernavaca-Acapulco?

De acuerdo con CAPUFE continúa el cierre parcial a la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 185, dirección Acapulco debido al choque de un vehículo contra un muro central. Ante ello llama a los conductores a manejar con precaución.

Cierre parcial en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

De acuerdo con la última actualización, la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque presenta reducción de carriles, a la altura del kilómetro 17 por un tracto camión con falla mecánica. La circulación es lenta en la zona, por lo que se pide a los automovilistas mantener su distancia.

Cierre parcial en autopista Isla-Acayucan

Hay cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 187, dirección Acayucan, luego de un choque por alcance múltiple. Los servicios de emergencia fueron enviadas a la zona para atender el accidente.

