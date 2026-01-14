¿Sigue el cierre en la México-Querétaro? Bloqueos y accidentes en carreteras hoy 14 de enero

La circulación en distintas carreteras del país presentó afectaciones durante la madrugada de hoy miércoles 14 de enero, de acuerdo con reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Aunque la mayoría de los incidentes ya fueron atendidos, autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente en vialidades de alta afluencia como la autopista México-Querétaro , donde durante la noche se registró un fuerte incendio vehicular.

Incidente nocturno en la México-Querétaro

Capufe informó que alrededor de las 00:46 horas se registró carga vehicular en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), tras el incendio de un vehículo.

La atención del siniestro obligó a reducir la circulación por varias horas; sin embargo, para las 05:04 horas se confirmó el restablecimiento total del tránsito, por lo que el tramo ya opera de manera normal.

La Guardia Nacional también reportó que, tras el retiro de la unidad incendiada, la vialidad quedó libre, aunque pidió a los automovilistas mantener precaución al circular por la zona.

Carreteras afectadas en el país

Además de la México-Querétaro, otras carreteras federales presentaron incidentes o condiciones que impactaron la movilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana:



Autopista La Tinaja–Isla

Autopista Cuernavaca–Acapulco , kilómetro 304, dirección Acapulco, con accidente atendido y circulación normal

, kilómetro 304, dirección Acapulco, con accidente atendido y circulación normal Autopista Ciudad Mendoza–Córdoba , con presencia de neblina, lo que obligó a reducir la velocidad

, con presencia de neblina, lo que obligó a reducir la velocidad Carretera Durango–Yerbaniz , kilómetro 00+340, con cierre parcial por accidente vial.

, kilómetro 00+340, con cierre parcial por accidente vial. Carretera Villahermosa–Francisco Escárcega, kilómetro 220+500, en Campeche, con cierre parcial de circulación.

¿Habrá bloqueo de transportistas hoy miércoles 14 de enero?

Un grupo de transportistas del Estado de México (Edomex) que realizó bloqueos en distintas vialidades acordó liberar las calles el 13 de enero, luego de sostener una mesa de diálogo con autoridades estatales, lo que desactivó un megabloqueo previsto para este miércoles.

Los transportistas denunciaron inseguridad, extorsiones y presuntos abusos, tras el diálogo con personal de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía del Edomex, retiraron los bloqueos cerca de las 11:00 horas, con el compromiso de una reunión el 15 de enero en Toluca para dar seguimiento a sus demandas.

Recomendaciones a automovilistas

Las autoridades exhortan a quienes transitan por estas vialidades a mantenerse informados a través de canales oficiales, atender señalamientos viales y considerar tiempos adicionales de traslado.

En zonas con clima adverso o antecedentes de accidentes recientes, se recomienda disminuir la velocidad y manejar con precaución para evitar nuevos percances.

