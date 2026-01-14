Giro inesperado: Estas 5 startups cerraron operaciones en México

El ecosistema emprendedor nacional enfrenta ciclos de expansión y retrocesos constantes. En los últimos años, varias Startups que apostaron por crecer rápido en México no lograron sostener su modelo y finalmente cerraron operaciones, lo que dejó lecciones clave sobre financiamiento, gestión y competencia.

Estos casos reflejan una realidad que impacta tanto a inversionistas como a consumidores. Propuestas innovadoras, marcas reconocidas y millones de usuarios no bastaron para asegurar permanencia. A continuación, un repaso por cinco proyectos que marcaron una etapa y hoy forman parte de los cierres más comentados.

Las 5 startups que cerraron operaciones en México

El cierre de estas empresas expuso fallas estructurales y decisiones estratégicas que afectaron su continuidad. Las siguientes startups que cerraron operaciones en México tuvieron crecimiento acelerado, alta visibilidad y distintos motivos de salida:

SinDelantal

Econduce

Loly in the Sky

Jokr

Beat

SinDelantal

La pionera del delivery de comida en México operó desde 2012 hasta 2020, cuando alcanzó 26 millones de usuarios según Statista. Sin embargo, la feroz competencia de UberEats y Rappi deterioró su posición de mercado. iFood, su empresa matriz brasileña, anunció en diciembre de 2020 la retirada del país para concentrar recursos en otros mercados latinoamericanos donde enfrentaba menos rivales consolidados.

Econduce

Econduce nació en 2015 como una alternativa de movilidad eléctrica en CDMX. Ofrecía scooters para trayectos cortos y recibió inversión y premios. Con el tiempo, la operación perdió visibilidad. Tras un incendio en una de sus bodegas y sin comunicación pública clara, la empresa dejó de operar.

Fue una revolución de la movilidad eléctrica en CDMX.

Loly in the Sky

La marca mexicana de calzado vegano ganó reconocimiento por su diseño y enfoque sustentable. Durante más de una década mantuvo ventas en línea y tiendas físicas. En 2024, surgieron quejas por retrasos y calidad. Meses después, la empresa anunció el cierre y el despido total de su equipo.

Jokr

Jokr llegó a México en 2021 con la promesa de entregas de supermercado en menos de 15 minutos. Abrió decenas de bodegas en varias ciudades del país. A pesar de su rápida expansión, en 2023 la empresa detuvo su operación local para concentrar recursos en el mercado brasileño.

Beat

La aplicación de transporte ingresó a México en 2019 con una flota de autos eléctricos en zonas céntricas de CDMX. Su propuesta apostó por viajes compartidos y taxis. En noviembre de 2022, la empresa cerró operaciones en Latinoamérica para enfocarse únicamente en Europa.

El cierre de estas startups deja claro que el crecimiento acelerado, sin control financiero ni gestión sólida, representa un riesgo alto. En un mercado competitivo como el mexicano, la sostenibilidad resulta tan importante como la innovación.