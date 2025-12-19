TikTok asegura su continuidad en EUA tras cerrar un acuerdo con empresas locales

Tras más de cinco años de incertidumbre regulatoria, TikTok está cerca de resolver su situación en Estados Unidos . La plataforma, que afrontaba la amenaza de un veto si no transfería el control de su negocio local, alcanzó un acuerdo con empresas que permitiría su continuidad en el país sin necesidad de nuevas prórrogas.

TikTok’s Chinese owner ByteDance inks deal to sell US operations to American investors, including Oracle https://t.co/rLwqUyXEEV pic.twitter.com/8fcCQ6rAXG — New York Post (@nypost) December 18, 2025

ByteDance , empresa matriz de TikTok, pactó la creación de una joint venture en Estados Unidos que quedará bajo control de compañías estadounidenses. La información fue comunicada internamente por el director ejecutivo de la firma, Shou Chew, y difundida por el medio Axios . Aunque el acuerdo ya está definido, su cierre definitivo está previsto para el 22 de enero.

Cómo se estructura la nueva TikTok en Estados Unidos

Según los términos del acuerdo, el 45% de la joint venture de TikTok en Estados Unidos quedará en manos de Oracle, Silver Lake y MGX. Las dos primeras son empresas tecnológicas o firmas de inversión estadounidenses, mientras que MGX tiene sede en Abu Dhabi.

Casi un tercio de la nueva sociedad permanecerá en poder de inversores actuales de ByteDance, mientras que cerca del 20% continuará perteneciendo a la empresa matriz. Este esquema permite que TikTok siga operando en el país sin enfrentar la prohibición impulsada por las autoridades estadounidenses.

La operación no afecta a los usuarios fuera de Estados Unidos. TikTok en España y en el resto del mundo continuará siendo gestionada por ByteDance sin cambios en su funcionamiento ni en su estructura corporativa.

Cinco años de tensiones entre TikTok y el Gobierno de EUA

El proceso que desembocó en este acuerdo se inició en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando se firmó una orden ejecutiva que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Desde entonces, la situación atravesó distintas etapas de negociación y presión política.

En abril de 2024, con Joe Biden en la presidencia, el Congreso aprobó una ley que fijó un plazo para que ByteDance vendiera TikTok a un comprador considerado neutral, bajo amenaza de prohibición. El conflicto alcanzó su punto máximo en enero de 2025, cuando el Tribunal Supremo rechazó el último recurso de la plataforma y se decretó su suspensión efectiva.

A lo largo de 2025, ya con Trump nuevamente en la Casa Blanca, se concedieron moratorias temporales que permitieron continuar las negociaciones con empresas estadounidenses. El acuerdo anunciado ahora representa el paso final de un proceso que se prolongó durante más de cinco años y que redefine el futuro de TikTok en el mercado estadounidense.