Alerta por lluvias fuertes y frío extremo en México; Protección Civil lanza recomendaciones urgentes

El clima en México se ha visto severamente afectado por los fenómenos meteorológicos como el Frente Frío 28, la masa polar y el Evento Norte. Por esta razón, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a tomar medidas de prevención ante la persistencia de fuertes lluvias y frío extremo en algunas regiones donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas bajo cero.

Medidas de prevención en caso de lluvias en México

De acuerdo con el reporte del clima, en las últimas horas, el Frente Frío 28 en interacción con una vaguada en altura en el golfo de México, seguirá originando lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y en la península de Yucatán.

#ComunicadoCNPC📄| Autoridades federales, estatales y municipales llaman a reforzar acciones de autocuidado y previsión por la persistencia de lluvias y bajas temperaturas en el país. pic.twitter.com/0zcrLMpu1Z — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 14, 2026

Los estados en los que se esperan lluvias fuertes de hasta 150 mm son Chiapas y Tabasco. Mientras que Veracruz y Oaxaca también continuarán soportando lluvias torrenciales de hasta 75mm.

Por esta razón, Protección Civil realizó las siguientes recomendaciones:

Evita cruzar cauces de ríos , arroyos o calles con corrientes, a pie o en vehículo

, arroyos o calles con corrientes, a pie o en vehículo Si vives en laderas o áreas con riesgo de inundación, identifica rutas de evacuación

Mantén lista una mochila de emergencia con documentos importantes y suministros básicos

Sigue las indicaciones de las autoridades de tu localidad

PC recomienda cómo cuidarse del frío para no enfermarse

Tras la salida del Frente Frío 27 que provocó heladas de hasta -15 grados, el frío extremo en la República mexicana no cede, por lo que debido al Frente Frío 28 se registrarán temperaturas bajo cero en zonas altas de Durango y Chihuahua.

Estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca presentarán temperaturas de entre -5 a 0 grados.

De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, estas son las medidas que debes tomar si vives en alguna de estas entidades:

Usar vestimenta por capas para retener el calor corporal

Cubrir nariz y boca para resguardar el sistema respiratorio

En casa, si se usan calefactores o fogones de madera, asegurar circulación de aire óptima y extinguirlos por completo antes de dormir para evitar siniestros o inhalación de gases tóxicos

Asimismo, durante esta segunda tormenta invernal, no te olvides de consumir bebidas calientes, alimentos ricos en vitamina C y de proteger a tus mascotas.

