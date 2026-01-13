Este es el horario de circulación para transporte de carga en Edomex y la cuantiosa multa por no respetarlo

El transporte de carga pesada tienen un horario de circulación restringido, a partir de 2026, pues las autoridades de municipios como Tultepec, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli buscan reducir el congestionamiento vial, los accidentes y los daños a vialidades en el Estado de México (Edomex).

Para que no termines pagando costosas multas, en adn Noticias, te informamos cuáles son los horarios de circulación para camiones de carga en el Edomex.

¿A qué hora tienen prohibido circular los camiones de carga en Edomex?

Recientemente, el gobierno municipal de Tultepec anunció que aplicará sanciones severas para los transportistas de carga que incumplan con el horario de circulación establecido por el nuevo reglamento vial. Diversos municipios del Edomex han establecido horarios especiales para este tipo de vehículos que provocan tránsito lento; sin embargo, el municipio de Tultepec es el más severo.

Horario de circulación para camiones de carga en Tultitlán:

Los camiones de carga pesada que circulen por Tultitlán, únicamente pueden hacerlo en los siguientes horarios:

Horario nocturno de 22:00 a 5:00 horas

También se prohíbe la circulación de tractocamiones en horas pico:

De 6:00 a 9:00 horas

De 17:00 a 20:00 horas

Horario de circulación para camiones de carga en Cuautitlán Izcalli:

En Cuautitlán Izcalli, los camiones de carga de más de 5 toneladas deben de respetar los siguientes horarios:

Permitido: 10:00 - 17:00 y 22:00 - 05:00.

Restringido: 05:01 - 09:59 y 17:01 - 21:59.

Horario de circulación para camiones de carga en Tultepec:

En Tultitlán, la circulación de camiones de carga está restringida en la zona centro.

Horario: Lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿De cuánto son las multas por no respetar el horario de restricción en Edomex?

De acuerdo con el nuevo reglamento vial del municipio de Tultepec, los transportistas de carga pesada que circulen en un horario distinto al permitido deberán pagar una multa de hasta $1,200 pesos.

Además, los policías de tránsito podrán determinar si la unidad infractora deberá de ser remitida a la Oficialía Calificadora para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

El nuevo reglamento de tránsito también especifica que, en caso de que el transportista de carga reincida en el incumplimiento del horario, las sanciones podrían escalar a la retención de las placas de circulación.

