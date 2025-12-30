Transportistas de Morelos no descartan bloqueos ante la negativa del gobierno de subir la tarifa

El inicio de 2026 podría llegar con un nuevo conflicto en el transporte público de Morelos. Concesionarios del servicio de itinerario fijo plantearon un aumento de cinco pesos a la tarifa mínima, lo que elevaría el pasaje a 15 pesos.

Sin embargo, el gobierno estatal reiteró que no existen condiciones para autorizar el ajuste mientras no se concrete la renovación del parque vehicular, lo que mantiene latente la posibilidad de protestas y bloqueos.

El planteamiento surge, de acuerdo con los transportistas, tras casi cinco años sin actualización tarifaria, pese al aumento sostenido de los costos de operación. Aseguran que la falta de ajustes graduales ha generado un impacto acumulado que hoy coloca al sector en una situación financiera crítica.

Inflación y combustible, los principales argumentos

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación del Transporte , explicó en conferencia con medios que la demanda no responde a una decisión arbitraria, sino a la necesidad de empatar la tarifa con la inflación. Señaló que mientras otros precios y salarios se actualizan periódicamente, el transporte público ha quedado rezagado.

Uno de los principales factores de presión es el combustible, al que calificó como el gasto más impredecible y constante. A diferencia de otros insumos, dijo, su consumo es diario y cualquier variación impacta de inmediato en la operación de las unidades.

Gobierno mantiene diálogos ante posibles bloqueos

Desde la postura oficial, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo , advirtió que la ley contempla sanciones, incluido el retiro de concesiones, para quienes utilicen paros o bloqueos como mecanismo de presión. Afirmó que condicionar la prestación del servicio vulnera el derecho a la movilidad de la población.

El funcionario subrayó que la administración estatal mantiene el diálogo abierto y que se instalará una mesa técnica para analizar alternativas como la definición de una tarifa técnica, esquemas de subsidio —especialmente para adultos mayores—, así como apoyos financieros para la modernización de unidades.

Rechazo social y llamado a consulta

La discusión sobre el alza al pasaje también ha generado rechazo entre organizaciones civiles y el sector estudiantil. Colectivos ciudadanos solicitaron que el tema sea sometido a una consulta pública y propusieron que el gobierno opere de manera experimental algunas rutas para evaluar un modelo con mayor control público.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos advirtió que un incremento tendría un impacto directo en el acceso a la educación , al recordar que más de la mitad de las personas usuarias del transporte pertenecen al sector estudiantil.

Consideraron que las condiciones actuales del servicio no justifican un aumento y no descartaron movilizaciones.

