Frente frío y tormenta invernal golpean a México, congelando más de la mitad del país este 13 de enero
La tormenta invernal será tan intensa en algunos puntos de la República Mexicana que se espera la caída de nieve o aguanieve
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la mayor parte del país sufrirá por bajas temperaturas este martes 13 de e enero, en su mayoría, por culpa del frente frío 27 y por la segunda tormenta invernal de la temporada.
Detallaron que las primeras horas del día (de la medianoche a las 09:00 am) serán las más cruciales, en donde la temperatura podría descender hasta los -15 grados en las zonas serranas y en muchas ciudades muy pobladas se podrían alcanzar los 0 °C, afectando a millones de personas.
Estados con bajas temperaturas por tormenta invernal este 13 de enero
El pronóstico señala que durante la
madrugada
y las últimas horas de la noche la temperatura alcanzará su punto más bajo, de la siguiente manera:
- -15 a -10 °C: Zona serrana de Durango
- -10 a -5 °C: Zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas
- -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas
De hecho, las autoridades de la Ciudad de México emitieron una doble alerta de frío por los vientos helados que se registrarán durante la madrugada, afectando a todas las personas que deben salir a clases o a trabajar.
#AVISOESPECIAL || En las próximas horas se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de #frío a muy frío, con #heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026
Por ello, te… pic.twitter.com/s9Zms5ZMZd
Información de la tormenta invernal
Una tormenta invernal es un fenómeno climático que provoca bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve en las zonas altas por donde pasa. Sus consecuencias son frío extremo, lluvia helada, caída de nieve y vientos fuertes.
En estos momentos México es impactado por la segunda tormenta invernal de la temporada y se encuentra en los estados del norte; se espera que en los próximos días se vaya por completo a Estados Unidos.
