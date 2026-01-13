inklusion.png Sitio accesible
Frente frío y tormenta invernal golpean a México, congelando más de la mitad del país este 13 de enero

La tormenta invernal será tan intensa en algunos puntos de la República Mexicana que se espera la caída de nieve o aguanieve 

Tormenta invernal en México
Tormenta invernal en México|Getty
Notas,
México

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la mayor parte del país sufrirá por bajas temperaturas este martes 13 de e enero, en su mayoría, por culpa del frente frío 27 y por la segunda tormenta invernal de la temporada.

Detallaron que las primeras horas del día (de la medianoche a las 09:00 am) serán las más cruciales, en donde la temperatura podría descender hasta los -15 grados en las zonas serranas y en muchas ciudades muy pobladas se podrían alcanzar los 0 °C, afectando a millones de personas.

Estados con bajas temperaturas por tormenta invernal este 13 de enero

El pronóstico señala que durante la madrugada y las últimas horas de la noche la temperatura alcanzará su punto más bajo, de la siguiente manera:

  • -15 a -10 °C: Zona serrana de Durango 
  • -10 a -5 °C: Zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas
  • -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

De hecho, las autoridades de la Ciudad de México emitieron una doble alerta de frío por los vientos helados que se registrarán durante la madrugada, afectando a todas las personas que deben salir a clases o a trabajar.

Información de la tormenta invernal

Una tormenta invernal es un fenómeno climático que provoca bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve en las zonas altas por donde pasa. Sus consecuencias son frío extremo, lluvia helada, caída de nieve y vientos fuertes.

En estos momentos México es impactado por la segunda tormenta invernal de la temporada y se encuentra en los estados del norte; se espera que en los próximos días se vaya por completo a Estados Unidos.

Clima

