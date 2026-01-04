Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX; 6 alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México (CDMX) para la madrugada y primeras horas del lunes 5 de enero de 2026, ante el pronóstico de temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius.

La medida aplica en zonas de mayor altitud del sur y suroeste de la capital, donde el descenso térmico representa un riesgo moderado para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla?

La alerta amarilla se estableció en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Estas demarcaciones suelen registrar las temperaturas más bajas durante la temporada invernal.

La autoridad busca prevenir afectaciones como hipotermia y enfermedades respiratorias, además de reducir la saturación de servicios médicos en caso de un aumento de padecimientos asociados al frío.

Temperaturas y horario de mayor riesgo

El pronóstico indica temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados, con el periodo de mayor riesgo entre las 02:00 y las 08:00 horas del lunes.

Durante ese lapso se incrementa la probabilidad de malestares respiratorios, accidentes por condiciones resbaladizas y afectaciones en personas en situación vulnerable.

Recomendaciones de Protección Civil

La SGIRPC recomendó usar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir y evitar cambios bruscos de temperatura.

También sugirió consumir líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas, además de resguardar a las mascotas en espacios cerrados y cálidos.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Las autoridades pidieron reportar cualquier emergencia al 911 o al 55-5683-2222 de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a seguir los canales oficiales como @SGIRPC_CDMX para información actualizada y medidas preventivas adicionales.

