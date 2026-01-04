Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX; 6 alcaldías afectadas
La alerta amarilla se activa por temperaturas de hasta 4 grados en 6 alcaldías del sur, vigente entre las 02:00 y 08:00 horas; aviso busca prevenir hipotermia.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México (CDMX) para la madrugada y primeras horas del lunes 5 de enero de 2026, ante el pronóstico de temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius.
La medida aplica en zonas de mayor altitud del sur y suroeste de la capital, donde el descenso térmico representa un riesgo moderado para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla?
La alerta amarilla se estableció en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Estas demarcaciones suelen registrar las temperaturas más bajas durante la temporada invernal.
La autoridad busca prevenir afectaciones como hipotermia y enfermedades respiratorias, además de reducir la saturación de servicios médicos en caso de un aumento de padecimientos asociados al frío.
Temperaturas y horario de mayor riesgo
El pronóstico indica temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados, con el periodo de mayor riesgo entre las 02:00 y las 08:00 horas del lunes.
Durante ese lapso se incrementa la probabilidad de malestares respiratorios, accidentes por condiciones resbaladizas y afectaciones en personas en situación vulnerable.
Recomendaciones de Protección Civil
La SGIRPC recomendó usar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir y evitar cambios bruscos de temperatura.
También sugirió consumir líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas, además de resguardar a las mascotas en espacios cerrados y cálidos.
¿Qué hacer en caso de emergencia?
Las autoridades pidieron reportar cualquier emergencia al 911 o al 55-5683-2222 de Protección Civil.
Asimismo, exhortaron a seguir los canales oficiales como @SGIRPC_CDMX para información actualizada y medidas preventivas adicionales.
