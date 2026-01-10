Aumenta a 3 mil 100 la pensión Mujeres Bienestar; calendario de pagos en 2026

El programa Mujeres Bienestar brinda apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, además, las beneficiarias reciben seguro médico, descuentos y acompañamiento en ámbitos financieros, psicológicos y legales y si te registraste te decimos cuándo es el primer pago de este 2026.

Calendario de pagos de Mujeres con Bienestar

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar el pago del primer bimestre será conforme a la primer letra del primer apellido:

12 y 13 de enero: G

14 de enero: H, I, J, K

15 de enero: L

16 y 19 de enero: M

20 de enero: N, Ñ, O

21 de enero: P, Q

22 y 23 de enero: R

26 de enero: S

27 de enero: T, U, V

28 de enero: W, X, Y, Z

🚨 ¡Primer pago del año! Hoy inician los pagos de pensiones. 💳



En 2026, en beneficio del pueblo de México, los montos suben a:



👴🏼 Adultos Mayores: $6,400 bimestrales

👨‍🦽Personas con Discapacidad: $3,300

🧑🏽 Mujeres de 60 a 64 años: $3,100



Más detalles: https://t.co/p8pB6l8RDv pic.twitter.com/OeVQvkbNij — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) January 5, 2026

Para consultar la fecha exacta de pago se habilitó la opción de revisar el calendario en línea solo debes ingresar tu CURP en el portal oficial de los Programas del Bienestar y consultar la fecha asignada según la inicial de tu apellido y el depósito se realiza únicamente en la Tarjeta del Bienestar.

Aumento en apoyo a Mujeres con Bienestar

Cabe mencionar que anteriormente, el pago era de 2 mil 500 pesos pero este 2026 tuvo un aumento con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes sostienen la vida familiar, garantizando su estabilidad.

📢 La #PensiónMujeresBienestar seguirá beneficiando este año a las mujeres mexicanas.



Con este ingreso para ellas, reconocemos el trabajo que realizan día a día. 👩🏼‍🦳💜



Más información: https://t.co/tduJuKsnTs pic.twitter.com/FD2E44VAPw — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) January 8, 2026

Una vez que las beneficiarias cumplan 65 años, pasarán automáticamente a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales.

