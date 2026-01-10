inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Aumenta a 3 mil 100 la pensión Mujeres Bienestar; calendario de pagos en 2026

La dispersión de apoyos para el primer bimestre será conforme a la primera letra del primer apellido y aquí te compartimos el calendario completo.

Aumento en la pensión Mujeres Bienestar en 2026
Pensión Mujeres Bienestar 2026|Secretaría del Bienestar
Notas,
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El programa Mujeres Bienestar brinda apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, además, las beneficiarias reciben seguro médico, descuentos y acompañamiento en ámbitos financieros, psicológicos y legales y si te registraste te decimos cuándo es el primer pago de este 2026.

Calendario de pagos de Mujeres con Bienestar

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar el pago del primer bimestre será conforme a la primer letra del primer apellido:

  • 12 y 13 de enero: G
  • 14 de enero: H, I, J, K
  • 15 de enero: L
  • 16 y 19 de enero: M
  • 20 de enero: N, Ñ, O
  • 21 de enero: P, Q
  • 22 y 23 de enero: R
  • 26 de enero: S
  • 27 de enero: T, U, V
  • 28 de enero: W, X, Y, Z

Para consultar la fecha exacta de pago se habilitó la opción de revisar el calendario en línea solo debes ingresar tu CURP en el portal oficial de los Programas del Bienestar y consultar la fecha asignada según la inicial de tu apellido y el depósito se realiza únicamente en la Tarjeta del Bienestar.

Aumento en apoyo a Mujeres con Bienestar

Cabe mencionar que anteriormente, el pago era de 2 mil 500 pesos pero este 2026 tuvo un aumento con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes sostienen la vida familiar, garantizando su estabilidad.

Una vez que las beneficiarias cumplan 65 años, pasarán automáticamente a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales.

Nuevas estafas en pensiones del IMSS; así puedes identificarlas

