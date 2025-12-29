Adultos mayores que deberán renovar su credencial del INAPAM en 2026

Si eres alguna o alguno de los beneficiarios de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) esta información te puede interesar, pues las autoridades de nuestro país aclararon si este documento se debe renovar de cara al inicio del próximo 2026 para poder continuar disfrutando de sus beneficios.

A grandes rasgos, se confirmó que aquellas personas que ya cuenten con su tarjeta no deben realizar trámite alguno para renovarla el próximo año, esto siempre y cuando se mantenga en óptimas condiciones y no se deban hacer actualizaciones en la información general de la misma.

Adultos mayores que deben renovar su credencial del INAPAM en 2026

Pese a lo antes señalado, se aclaró que las personas que sí deben realizar el trámite de renovación de la credencial del INAPAM son aquellas que perdieron el plástico de la misma, así como aquellos que cambiaron de domicilio recientemente.

Y es que es importante aclarar que este documento sirve como una identificación oficial para las y los adultos mayores de nuestro país, además de que con ella se brindan descuentos y beneficios en salud, alimentación y vestimenta.

¿Cada cuánto se debe renovar la credencial del INAPAM?

Como bien se mencionó anteriormente, la credencial del INAPAM no necesita renovarse periódicamente ni mucho menos, pues las autoridades de nuestro país señalan que esta tarjeta es vitalicia a pesar de que cambien los modelos con el paso de los años.

Pese a ello, se recomienda realizar la renovación correspondiente en caso de que la misma credencial presente daños importantes o si se necesitan actualizaciones en los datos de las y los beneficiarios.

Requisitos para tramitar la credencial del INAPAM en 2026

Vale la pena mencionar que para poder tramitar la credencial del INAPAM en México, se solicitan los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografía reciente en tamaño infantil

