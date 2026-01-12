Requisitos y claves de la convocatoria de Bomberos para certificarse en instalación de gas y electricidad en CDMX

Los incendios provocados por fallas eléctricas y fugas de gas son tragedias que pueden prevenirse, es por esto que el Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Azcapotzalco, abren la convocatoria para el Curso de Seguridad y Buenas prácticas en Instalaciones de Gas y Electricidad, que podría salvar cientos de vidas.

Si estás interesado, sigue leyendo, que en adn Noticias, te contamos todos los detalles y las fechas clave de esta convocatoria.

Abren convocatoria para el Curso de Seguridad y Buenas prácticas en Instalaciones de Gas y Electricidad

Bomberos de la CDMX lanzó la convocatoria que busca crear el Primer Padrón de Instaladores Certificados en la Ciudad de México, los cuales contarán con los conocimientos necesarios para prevenir accidentes y cuidar de la seguridad de las instalaciones eléctricas y de gas en hogares e inmuebles de la capital mexicana.

La convocatoria está abierta para hombres y mujeres que vivan en la CDMX que deseen especializarse en este tipo de instalaciones. De esta manera, los mexicanos que soliciten este tipo de servicios podrán tener la tranquilidad de estar contratando a personal especializado y certificado con conocimiento de las normas, los materiales y las herramientas y que cuentan con el aval del Heróico Cuerpo De Bomberos de la CDMX y de una universidad de prestigio como la UAM.

Fechas clave del Curso de Seguridad y Buenas prácticas en Instalaciones de Gas y Electricidad

Si estás interesado o interesada en tomar este curso que brinda la posibilidad de autoemplearse, te contamos cuáles son las fechas clave que deberás de tomar en cuenta para el curso de Bomberos de la CDMX .

La primera etapa de la convocatoria cierra el 31 de enero de 2026. Sin embargo, a lo largo del año, se van a estar lanzando más convocatorias.

Puedes hacer tu registro en este ENLACE .

El curso se impartirá de manera presencial y tendrá una duración de 45 horas de teoría y práctica. Además, cuenta con validez oficial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al curso de los Bomberos de la CDMX y la UAM?

El nuevo Curso de Seguridad y Buenas prácticas en Instalaciones de Gas y Electricidad está integrado de 11 módulos con tres temáticas principales:

Instalaciones de Gas

Instalaciones Eléctricas

Seguridad y Riesgos

Si quieres formar parte del Primer Padrón de de Instaladores Certificados en la Ciudad de México, toma en cuenta que debes cumplir con los siguientes requisitos:

Secundaria concluida

Acreditar un mínimo de tres años de experiencia práctica en actividades de plomería, fontanería, instalación de sistemas de gas (LP o natural) o instalaciones eléctricas

Tener herramientas de trabajo propias, materiales básicos para las prácticas.

Ahora que la sabes, no pierdas tu oportunidad de acreditarte como un instalador profesional con el aval del Heróico Cuerpo de Bomberos y la UAM.

