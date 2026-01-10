México se “inunda”; prevén intensas lluvias en 12 estados en los pronósticos del clima este 10 de enero
La Conagua a través del SMN señaló que se prevén intensas lluvias en estados como Puebla, Veracruz y más; pronósticos del clima en México para el 10 de enero.
¡Tiempo extremo en México! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima para este sábado 10 de enero de 2026, prevén afectaciones en entidades como Puebla, Veracruz y Campeche por intensas lluvias.
A través de su informe diario, las autoridades de nuestro país informaron que este sábado se prevé que el frente frío número 27 se desplace sobre el noreste y oriente de México, lo cual en interacción con un canal de baja presión provocará las condiciones de lluvia en un total de 12 entidades.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿En qué estados lloverá este sábado 10 de enero en México?
Por otro lado, la Conagua a través de su informe de la SMN señaló que también se prevén lluvias puntuales y muy fuertes en Campeche, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además de que se esperan chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
Por otro lado, se esperan lluvias y chubascos en zonas puntuales en los siguientes estados del país este 10 de enero:
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Nayarit
- Durango
Pronósticos de temperaturas bajas en el país para el 10 de enero
En cuanto a los pronósticos por bajas temperaturas en México, la Conagua informó que se prevé clima helado de hasta -20°C en las zonas serranas de Durango, así como de -10 a -15 °C en Chihuahua.
De igual forma, se prevén fríos de entre -5 y -10 °C en Baja California, Sonora y Coahuila, así como de 0 a -5 °C en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Pronósticos de temperaturas altas en México
Por último, se informó que los pronósticos de calor extremo están activos para las zonas de Jalisco, Colima, Morelos, el sureste de Puebla, Campeche y Yucatán, entidades en las que habrá calor de hasta 35 °C.
México tiene una de las gasolinas más caras a nivel mundial
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.