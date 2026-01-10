México se “inunda”; prevén intensas lluvias en 12 estados en los pronósticos del clima este 10 de enero

¡Tiempo extremo en México! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima para este sábado 10 de enero de 2026, prevén afectaciones en entidades como Puebla, Veracruz y Campeche por intensas lluvias.

A través de su informe diario, las autoridades de nuestro país informaron que este sábado se prevé que el frente frío número 27 se desplace sobre el noreste y oriente de México, lo cual en interacción con un canal de baja presión provocará las condiciones de lluvia en un total de 12 entidades.

¿En qué estados lloverá este sábado 10 de enero en México?

Por otro lado, la Conagua a través de su informe de la SMN señaló que también se prevén lluvias puntuales y muy fuertes en Campeche, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además de que se esperan chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, se esperan lluvias y chubascos en zonas puntuales en los siguientes estados del país este 10 de enero:

Aguascalientes

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Guanajuato

Ciudad de México

Nayarit

Durango

Pronósticos de temperaturas bajas en el país para el 10 de enero

En cuanto a los pronósticos por bajas temperaturas en México, la Conagua informó que se prevé clima helado de hasta -20°C en las zonas serranas de Durango, así como de -10 a -15 °C en Chihuahua.

De igual forma, se prevén fríos de entre -5 y -10 °C en Baja California, Sonora y Coahuila, así como de 0 a -5 °C en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronósticos de temperaturas altas en México

Por último, se informó que los pronósticos de calor extremo están activos para las zonas de Jalisco, Colima, Morelos, el sureste de Puebla, Campeche y Yucatán, entidades en las que habrá calor de hasta 35 °C.

