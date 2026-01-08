México enfrenta un fin de semana de contrastes extremos, habrá frío, lluvias y calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el clima en México registrará condiciones extremas del viernes 9 al domingo 11 de enero de 2026, por el avance del frente frío número 27, una masa de aire polar y una tormenta invernal.

El fenómeno impactará de forma desigual al país:



Lluvias intensas en el sureste

Heladas severas en el norte

Calor persistente en el Pacífico

Un evento de “Norte” peligroso en el Golfo de México

Afectaciones por región en México

El norte enfrentará heladas de hasta -15 °C, posibles nevadas y vientos fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango. El noroeste sufrirá rachas superiores a 90 km/h y oleaje elevado en Baja California.

El sur y sureste registrarán lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con riesgo de inundaciones y deslaves. El occidente tendrá chubascos y descenso térmico en zonas montañosas.

Clima en Ciudad de México y Estado de México

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) mantendrán cielo mayormente despejado, pero con amaneceres fríos de entre 0 y 5 °C, además de heladas en zonas altas.

Estas condiciones elevan el riesgo para personas vulnerables y actividades agrícolas, por lo que se recomienda extremar precauciones en madrugadas y noches.

Pronóstico para el fin de semana

El sábado iniciarán lluvias intensas en el sureste y fuertes vientos del norte de hasta 120 km/h en costas del Golfo. Podría presentarse nieve en el noreste.

El domingo las lluvias se intensificarán, el oleaje alcanzará hasta seis metros y el frío se extenderá al centro y occidente del país.

Recomendaciones ante el clima extremo

Protección Civil pide asegurar objetos, evitar cruzar ríos crecidos y suspender actividades marítimas. En zonas frías se recomienda proteger tuberías, cultivos y usar ropa térmica.

Capitalinos regresan a sus labores tras vacaciones en medio de bajas temperaturas

La autoridad insiste en consultar reportes oficiales diarios y atender cualquier indicación preventiva ante cambios rápidos del clima.

