¡Nos vamos a congelar! Segunda tormenta invernal llegará a México con heladas de hasta -5 °C en 18 estados

Las heladas a lo largo y ancho de la República Mexicana continuarán afectando a gran parte del país del 10 al 12 de enero de este 2026, pues de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la segunda tormenta invernal dejará temperaturas de frío extremo de hasta -15 °C.

De acuerdo con el informe extendido de 96 horas del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los principales estados afectados serán Durango y Chihuahua, entidades del país en las que se prevén fríos extremos a lo largo de todo el fin de semana.

Imagen de satélite del 09 de enero a las 9:30 (hora de la #CDMX), en dónde se puede apreciar en tono turquesa, la presencia de #Nieve y/o #Aguanieve en la frontera norte de los estados de #Sonora y #Chihuahua. pic.twitter.com/2KRUnjLV2C — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

¿Cuándo llega la segunda tormenta invernal a México?

Será este próximo sábado 10 de enero que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada en curso, lo cual dejará temperaturas de frío extremo, así como rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de México.

Estas condiciones del clima prevalecerán a lo largo del sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero de este 2026, dejando afectaciones en estados como Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Chihuahua, Estado de México (Edomex) y demás.

Lista de estados afectados por la segunda tormenta invernal en México

De acuerdo con los pronósticos del clima de la Conagua, los estados que se verán afectados por la segunda tormenta invernal son los siguientes:

Durango con temperaturas de -10 a -15 °C

Chihuahua con temperaturas de -5 a -10 °C

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca con temperaturas de 0 a -5 °C

CDMX, Morelos, Nayarit y Sinaloa con temperaturas de 0 a 5 °C

Recomendaciones por bajas temperaturas en el país

Vale la pena mencionar que por motivos de las afectaciones que se pueden generar por las condiciones de frío extremo, Protección Civil y demás autoridades de nuestro país emitieron una serie de recomendaciones para la población.

Entre ellas, está el dormir hasta con tres capas de ropa durante la noche, mantener la piel hidratada con cremas humectantes, consumir abundante agua y alimentos ricos en vitamina C, así como contar con el esquema de vacunación actualizado.

