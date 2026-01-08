inklusion.png Sitio accesible
Tomate, refrescos y otros productos que subieron de precio por la inflación

El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que consumen los mexicanos y esta quincena tuvo un aumento.

Inflación en México encarece productos y servicios
Alimentos que subieron de precio por la inflación|X: @GobCDMX
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) da a conocer cómo se ubica la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y qué productos y servicios subieron de precio.

Inflación en México cierra el 2025 a la baja

En diciembre de 2025, el INPC aumentó 0.28% comparado con el mes anterior y la inflación general anual de ubicó en 3.69%, mientras que la mensual alcanzó 0.38%.

El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicio incrementó 0.41% a tasa mensual y los precios de las mercancías subieron 0.33% y los de servicios 0.48%. Por otro lado, el índice de precios no subyacentes disminuyó 0.16% y los productos agropecuarios disminuyeron 0.66% y los de energéticos y tarifas autorizadas 0.24%.

Productos y servicios que se encarecieron por la inflación

De acuerdo con el reporte, los alimentos , productos y servicios que subieron de precio fueron:

  • Transporte aéreo: 19.89%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.83%
  • Tomate verde: 27.01%
  • Vivienda propia: 0.18%
  • Leche pasteurizada y fresca: 1.54%
  • Restaurantes y similares: 0.45%
  • Refrescos envasados: 1.00%
  • Vino de mesa: 4.80%
  • Servicios turísticos en paquete: 5.23%
  • Autobús foráneo: 2.14%

Alimentos y servicios que bajaron de precio

Mientras que los productos que se venden más baratos en México son:

  • Huevo: -4.11%
  • Pollo: -1.30%
  • Calabacita: -8.38%
  • Papaya: -10.77%
  • Detergentes: -1.19%
  • Chile serrano: -6.90%
  • Productos para el cabello: -1.35%
  • Otras verduras y legumbres: -3.64%
  • Plátanos: -4.16%
  • Papa y otros tubérculos: -2.69%

La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios lo que provoca una disminución del poder adquisitivo.

