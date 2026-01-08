Tomate, refrescos y otros productos que subieron de precio por la inflación
El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que consumen los mexicanos y esta quincena tuvo un aumento.
Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) da a conocer cómo se ubica la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y qué productos y servicios subieron de precio.
Inflación en México cierra el 2025 a la baja
En diciembre de 2025, el INPC aumentó 0.28% comparado con el mes anterior y la inflación general anual de ubicó en 3.69%, mientras que la mensual alcanzó 0.38%.
El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicio incrementó 0.41% a tasa mensual y los precios de las mercancías subieron 0.33% y los de servicios 0.48%. Por otro lado, el índice de precios no subyacentes disminuyó 0.16% y los productos agropecuarios disminuyeron 0.66% y los de energéticos y tarifas autorizadas 0.24%.
Productos y servicios que se encarecieron por la inflación
De acuerdo con el reporte, los
alimentos
, productos y servicios que subieron de precio fueron:
- Transporte aéreo: 19.89%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.83%
- Tomate verde: 27.01%
- Vivienda propia: 0.18%
- Leche pasteurizada y fresca: 1.54%
- Restaurantes y similares: 0.45%
- Refrescos envasados: 1.00%
- Vino de mesa: 4.80%
- Servicios turísticos en paquete: 5.23%
- Autobús foráneo: 2.14%
Alimentos y servicios que bajaron de precio
Mientras que los productos que se venden más baratos en
México
son:
- Huevo: -4.11%
- Pollo: -1.30%
- Calabacita: -8.38%
- Papaya: -10.77%
- Detergentes: -1.19%
- Chile serrano: -6.90%
- Productos para el cabello: -1.35%
- Otras verduras y legumbres: -3.64%
- Plátanos: -4.16%
- Papa y otros tubérculos: -2.69%
La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios lo que provoca una disminución del poder adquisitivo.
