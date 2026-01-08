Tomate, refrescos y otros productos que subieron de precio por la inflación

Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) da a conocer cómo se ubica la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y qué productos y servicios subieron de precio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Inflación en México cierra el 2025 a la baja

En diciembre de 2025, el INPC aumentó 0.28% comparado con el mes anterior y la inflación general anual de ubicó en 3.69%, mientras que la mensual alcanzó 0.38%.

El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicio incrementó 0.41% a tasa mensual y los precios de las mercancías subieron 0.33% y los de servicios 0.48%. Por otro lado, el índice de precios no subyacentes disminuyó 0.16% y los productos agropecuarios disminuyeron 0.66% y los de energéticos y tarifas autorizadas 0.24%.

Productos y servicios que se encarecieron por la inflación

De acuerdo con el reporte, los alimentos , productos y servicios que subieron de precio fueron:



Transporte aéreo: 19.89%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.83%

Tomate verde: 27.01%

Vivienda propia: 0.18%

Leche pasteurizada y fresca: 1.54%

Restaurantes y similares: 0.45%

Refrescos envasados: 1.00%

Vino de mesa: 4.80%

Servicios turísticos en paquete: 5.23%

Autobús foráneo: 2.14%

Alimentos y servicios que bajaron de precio

Mientras que los productos que se venden más baratos en México son:



Huevo: -4.11%

Pollo: -1.30%

Calabacita: -8.38%

Papaya: -10.77%

Detergentes: -1.19%

Chile serrano: -6.90%

Productos para el cabello: -1.35%

Otras verduras y legumbres: -3.64%

Plátanos: -4.16%

Papa y otros tubérculos: -2.69%

La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios lo que provoca una disminución del poder adquisitivo.

Prohibicion venta de celulares en mercado

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.