Lista de colonias se quedan sin energía eléctrica el 29 de diciembre por apagón masivo de CFE

El apagón masivo que se registrará este lunes en varias colonias de México afectará a miles de usuarios. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión programada del suministro eléctrico.

Esto se debe a ajustes, mantenimiento y modernización de la infraestructura, mediante la cual se busca mejorar la calidad del servicio. El apagón masivo podría afectar servicios básicos, comunicaciones y actividades; en adn Noticias te presentamos los detalles para que tomes precauciones.

¿Dónde hay corte de luz este 29 de diciembremen México?

La CFE confirmó la suspensión programada del suministro eléctrico en varias colonias de los municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León para este lunes 29 de diciembre de 2025.

El corte, que iniciará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas, tendrá una duración aproximada de ocho horas, tiempo durante el cual decenas de familias y negocios se quedarán sin energía eléctrica.

¿En qué colonias es el mega apagón?

La CFE explicó que los trabajos se realizarán en un circuito ubicado en la subestación Leona, con el fin de efectuar ajustes necesarios a la infraestructura eléctrica de la región, lo cual requiere que el sistema esté completamente desenergizado por seguridad del personal técnico y de los usuarios.

Según el comunicado oficial de la paraestatal, las siguientes zonas quedarán sin luz durante el periodo programado.

San Pedro Garza García:



San Pedro 400

Fomerrey 22

Lomas del Obispo

Santa Catarina:



La Fama 1 Provileón

La Fama 2 Provileón

La Fama 3

Lomas de la Fama

Carlos Salinas de Gortari

Lomas del Mirador

Arboledas de las Mitras

Algunas recomendaciones para vecinos los vecinos son: desconectar aparatos sensibles, cargar baterías y revisar equipos al restablecerse la energía; usar la app oficial de CFE Contigo o la línea 071 para reportes.

