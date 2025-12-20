¿Usarás huevo para la cena navideña? Precio del kilo de huevo en México

México se caracteriza por su gastronomía y el huevo es uno de los alimentos más versátiles que hay pues de pueden preparar muchos platillos y hasta postres, por ello, cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) da a conocer cuál será el precio del kilo de huevo en México.

Precio del kilo de huevo en CDMX y Edomex

Según la información del SNIIM , el kilo de huevo en la Central de Abasto de Iztapalapa tendrá un precio por mayoreo de 23.90 pesos como mínimo y 43.00 pesos como máximo y por menudeo se venderá entre 39.00 y 41.00 pesos.

Mientras que en la Central de Abasto de Ecatepec, el huevo por mayoreo se venderá en alrededor de 28.00 pesos y por menudeo en 31.00 pesos como mínimo y 32.50 pesos como máximo.

¿Cuánto costará el kilo de huevo en otros estados?

En el Mercado “Adolfo López Mateos” el kilo de huevo por mayoreo se vende en 32.00 pesos y por menudeo entre 40.00 y 42.00 pesos.

Por otro lado, en la Central de Abasto de Pachuca, el kilo de huevo tendrá un precio por menudeo de entre 37.00 y 40.00 pesos y por mayoreo entre 35.50 y 38.50 pesos.

En los centros de distribución de Colima, el kilo de huevo se venderá entre 26.00 y 27.00 pesos por mayoreo y en 31.00 pesos por menudeo.

El Mercado de Abasto de Querétaro venderá el kilo de huevo por mayoreo en 27.00 pesos como mínimo y 32.00 pesos como máximo. Por menudeo costará entre 30.00 y 36.00 pesos.

En el Mercado de Abasto de Morelia, el kilo de huevo por mayoreo se venderá entre 40.00 y 43.00 pesos y por menudeo costará 43.00 pesos como mínimo y 45.00 pesos como máximo.

La Central de Abasto de Aguascalientes ofertará el kilo de huevo por mayoreo en 33.50 pesos y por menudeo en 35.00 pesos.

