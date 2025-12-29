OFICIAL: El primer puente de la SEP en 2026 llegará muy pronto y son 4 días de descanso

Los días de descanso obligatorio son algo fundamental en el calendario de cualquier mexicano. Es por eso que vale la pena marcar los días feriados y hacer planes para disfrutarlos o descansar al máximo. Pensando esto, aquí te contamos los detalles del primer puente de 4 días que tendremos en el 2026.

Y es que sí, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya anunció en su calendario oficial los días que no hay clases para millones de estudiantes; sin embargo, también hay días de descanso que son obligatorios para todos los trabajadores, y, en esta ocasión, familias completas podrán disfrutar del megapuente de finales de enero y comienzos de febrero.

¿Cuándo es el primer puente del 2026?

Recordemos que la SEP establece que no hay clases los últimos viernes de cada mes. Esto significa que el viernes 30 de enero no habrá actividades para los alumnos. Lo mejor de todo, es que esto coincide con la celebración del 5 de febrero, día en el que se celebra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que fue recorrido para descansar el lunes 2 de febrero.

Es así que los alumnos podrán descansar el viernes 30 de enero, el fin de semana del 31 y 1ro, y también el lunes 2 de febrero, con cuatro días de descanso. Por su parte, los trabajadores deben descansar obligatoriamente el 2 de febrero, por lo que ellos solo tendrían tres días de descanso.

¿Cuándo son las próximas vacaciones de la SEP?

Sin embargo, luego de ese mega puente los alumnos tendrán que esperar varios días para volver a tener vacaciones, ya que las siguientes serán las de Semana Santa, las cuales en el 2026 serán del 30 de marzo al 10 de abril, con una duración exacta de dos semanas.

