Dueños de vehículos eléctricos e híbridos comenzarán a pagar refrendo este 2026 en Nuevo León

El refrendo vehicular es un pago que se hace cada año por el derecho de usar placas y mantener vigente la tarjeta de circulación de un vehículo. En la mayoría de los estados de México, los autos eléctricos e híbridos se encuentran exentos de hacer este pago, ya que estos vehículos son más "amables" con el medio ambiente y por eso les dan este beneficio, pero esto cambiará en 2026.

En el estado de Nuevo León se oficializaron cambios en materia fiscal y salud pública, con los respectivos cambios señalados en el Periódico Oficial del Estado publicado el 1 de enero del 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nuevo León cobrará refrendo a dueños de autos eléctricos

De acuerdo con el Decreto 179, publicado por la Administración estatal, los propietarios de los autos eléctricos comenzarán a pagar el refrendo vehicular anualmente en el estado de Nuevo León, anulando el beneficio que tuvieron durante años anteriores.

Y es que la Tesorería estatal busca aumentar la recaudación fiscal, considerando que con esta modificación podrían generar un cobro cercano a los 400 millones de pesos durante el próximo año. Puntualizaron que la decisión responde a una necesidad de que todos los autos contribuyan al financiamiento público, independientemente de su tipo de motorización.

La única condición para no pagar refrendo en Nuevo León

Cabe destacar que los autos eléctricos e híbridos podrán estar exentos del pago del refrendo solamente cuando son nuevos y se encuentran recién inscritos al padrón vehicular.

Es decir, solamente durante su primer año de compra no pagarán refrendo; en años posteriores tendrán que realizarlo sin ninguna excusa para poder seguir circulando en la entidad. Por lo pronto, Nuevo León es el único estado en donde se ha implementado este cambio, en los otros estados, estos vehículos siguen con el beneficio de no pagar refrendo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.