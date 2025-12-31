Oaxaca, Veracruz, Guerrero y los estados que enfrentarán la “tormenta negra” en Año Nuevo

México llega al último día de 2025 bajo la influencia de un periodo de lluvias persistentes que impactará a varias entidades del país, especialmente a Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

El fenómeno, conocido de manera coloquial como “ tormenta negra ”, se presentará por la combinación del frente frío 25, sistemas de baja presión y una intensa entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México, condiciones que favorecen precipitaciones continuas y cielos nublados o con neblina.

Estados del sur y sureste, los más afectados

Las lluvias más intensas se concentrarán en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. En estas entidades se prevén acumulados elevados que podrían provocar desbordamiento de ríos, crecida de arroyos y deslaves, especialmente en zonas montañosas y comunidades cercanas a cauces naturales.

Guerrero también se encuentra en el grupo de mayor riesgo, principalmente en regiones serranas y costeras, donde la saturación del suelo incrementa la probabilidad de afectaciones en caminos y carreteras.

⛈️ ¡Qué las #Lluvias no te sorprendan! Te invitamos a consultar el #Pronóstico aquí ⬇️ pic.twitter.com/LteA5cgowy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 31, 2025

Impacto en el centro del país

En el centro de México, Puebla y el Estado de México registrarán lluvias de moderadas a fuertes, con encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.

En municipios con relieve accidentado no se descartan deslaves, mientras que en áreas metropolitanas podrían presentarse afectaciones a la movilidad.

El Valle de México, incluida la Ciudad de México , experimentará lluvias constantes; aunque no existe una alerta oficial denominada “tormenta negra”, los acumulados previstos podrían activar alertas locales por riesgo de inundaciones.

Otras entidades con lluvias relevantes

Además, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León , Campeche y Yucatán podrían registrar chubascos fuertes y lluvias intermitentes, acompañadas de rachas de viento y reducción de visibilidad en carreteras.

Granizada en Chiapas provoca cierre de volcán Tacaná

¿Qué es la llamada tormenta negra?

La “tormenta negra” no es un término oficial dentro del sistema meteorológico mexicano, pero se utiliza para describir episodios de lluvias prolongadas, con nubosidad cerrada y poca presencia de sol durante varios días.

Este tipo de evento suele generarse cuando masas de aire frío interactúan con aire cálido y húmedo, provocando inestabilidad atmosférica y acumulados importantes de lluvia.

En el cierre de 2025, este patrón se ve reforzado por el frente frío 25 , que actúa como detonante para mantener las precipitaciones constantes en distintas regiones del país.

Ante este panorama, autoridades llaman a la población de los estados afectados a mantenerse informada y extremar precauciones, ya que el inicio del 2026 estará marcado por un escenario de lluvias generalizadas.

