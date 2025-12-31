Inundaciones, descarrilamientos y violencia; las tragedias que marcaron a México en 2025

Al llegar al último día de 2025, México cierra el año con un saldo de hechos trágicos que impactaron a la sociedad, desde accidentes de infraestructura hasta violencia que conmocionó al país.

Estos eventos no solo dejaron pérdidas humanas y materiales, sino también debates sobre seguridad pública, prevención y respuesta institucional.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

El pasado sábado 28 de diciembre, una de las peores tragedias ferroviarias del año ocurrió cuando un convoy del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se salió de sus rieles cerca de Nizanda, Oaxaca, provocando al menos 13 muertos y 98 heridos.

El accidente, con más de 240 pasajeros a bordo, paralizó momentáneamente uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país y renovó críticas sobre la seguridad en líneas estratégicas de transporte.

Explosión de una pipa en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa , Ciudad de México (CDMX), estalló una pipa de gas LP que causó un incendio masivo el 10 de septiembre, con un saldo de decenas de muertos y más de 50 heridos.

La explosión generó pánico entre vecinos y obligó a cerrar vías principales por horas mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona, dejando una huella profunda en la comunidad capitalina.

Asesinato de Carlos Manzo

La violencia política no se detuvo en 2025. El homicidio de Carlos Manzo , figura política de relevancia regional, sacudió a la opinión pública.

Su asesinato durante un acto público generó indignación y puso el foco en los riesgos que enfrentan líderes locales en contextos de inseguridad persistente.

Inundaciones en Veracruz, Hidalgo y otros estados

Las fuertes lluvias de otoño provocaron inundaciones severas en Poza Rica, Veracruz , así como en municipios de Hidalgo y otras entidades.

Cientos de familias quedaron damnificadas, carreteras quedaron anegadas y se reportaron múltiples fallecimientos mientras comunidades enteras luchaban contra el agua desbordada.

Caída de avioneta en Toluca

El 15 de diciembre, una avioneta privada se desplomó en la zona de Toluca durante un intento de aterrizaje de emergencia, resultando en múltiples víctimas mortales.

El accidente activó protocolos de rescate, además planteó interrogantes sobre los controles de vuelo y las condiciones meteorológicas de ese día.

Accidente en el Tren Maya

Durante agosto, el Tren Maya registró un accidente en la estación de Izamal, Yucatán, cuando uno de sus vagones sufrió un percance de vía mientras ingresaba a la plataforma.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el incidente reactivó dudas sobre la operación y el mantenimiento de esta infraestructura ferroviaria emblemática del sureste mexicano.

Descubrimiento del Rancho Izaguirre

El hallazgo del Rancho Izaguirre capturó la atención nacional por las evidencias de presunta actividad criminal en el lugar. La investigación sigue abierta y ha generado cuestionamientos sobre el alcance del crimen organizado en zonas rurales.

Asesinato en vivo de la tiktoker Valeria Márquez

Un hecho que detonó emociones en redes sociales fue el asesinato en vivo de la tiktoker Valeria Márquez , quien fue ultimada mientras transmitía.

Muerte en el CCH Sur y ola de amenazas en planteles de la UNAM

Otro hecho que conmocionó al país ocurrió el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM, donde un estudiante fue asesinado por un compañero con un arma blanca dentro de las instalaciones académicas.

Este trágico suceso desató una serie de amenazas de bomba, mensajes violentos y advertencias de agresiones dirigidas a diversas facultades, preparatorias y CCH de la UNAM, que llevaron a la suspensión de clases presenciales, desalojos de planteles y protestas de estudiantes.

Asesinato de colaboradores de Clara Brugada

El 20 de mayo, la Ciudad de México vivió uno de los episodios de violencia más graves del año cuando Ximena Guzmán Cuevas , secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz Vega , coordinador general de asesores, fueron asesinados a balazos.

El ataque se registró sobre Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, cuando ambos se preparaban para dirigirse a sus labores.

En conjunto, estos hechos dejan a México con desafíos urgentes en materia de seguridad, infraestructura y protección civil para enfrentar el año entrante.

