Grupo Salinas desmiente falsedades sobre seguros del Tren Interoceánico

Grupo Salinas aclaró la información difundida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas y más de 100 lesionadas. La empresa respondió a versiones que atribuían a su filial Seguros Azteca la responsabilidad por indemnizaciones a pasajeros.

La compañía explicó que su póliza únicamente protege bienes materiales del proyecto ferroviario y no cubre daños a viajeros, por lo que rechazó cualquier vínculo con las compensaciones a víctimas y familias.

En un nuevo despliegue de su campaña en contra de nuestro presidente fundador, @RicardoBSalinas, y nuestras empresas, @Reforma recurre otra vez al periodismo especulativo y engañoso a partir de títulos sensacionalistas y que, lejos de informar con rigor y objetividad, solo… — Grupo Salinas (@gruposalinas) December 31, 2025

¿Qué ocurrió en el accidente ferroviario?

El convoy transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes cuando descarriló en una zona del Istmo de Tehuantepec. La Secretaría de Marina y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) iniciaron peritajes técnicos:



Se analiza la velocidad del tren

Se revisan las condiciones de la vía

Se estudian datos de la caja negra

Las autoridades buscan determinar responsabilidades y prevenir incidentes similares.

¿Qué publicó Reforma?

El diario tituló que Seguros Azteca pagaría daños millonarios por el accidente. La nota vinculó directamente a Grupo Salinas con indemnizaciones.

Esto generó confusión pública, pues mezcló dos coberturas distintas:



La patrimonial

La de responsabilidad civil hacia pasajeros

La postura oficial de Grupo Salinas

Grupo Salinas afirmó que:



Su póliza cubre infraestructura, locomotoras y vagones

Excluye expresamente daños a pasajeros

No ha recibido reclamos relacionados con el accidente

La empresa calificó la publicación como imprecisa y exigió rigor periodístico.

¿Quién cubre realmente a los pasajeros?

El Tren Interoceánico cuenta con una póliza independiente para viajeros, adjudicada a otra aseguradora. Esta cubre muerte accidental, gastos médicos y funerarios.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, irregularidades financieras y corrupción

Especialistas en seguros destacan que separar coberturas evita conflictos financieros y protege la viabilidad del proyecto ferroviario.

