Grupo Salinas desmiente falsedades sobre seguros del Tren Interoceánico
Grupo Salinas precisa qué cubre Seguros Azteca tras el accidente del Tren Interoceánico y quién responde por los pasajeros afectados.
Grupo Salinas aclaró la información difundida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas y más de 100 lesionadas. La empresa respondió a versiones que atribuían a su filial Seguros Azteca la responsabilidad por indemnizaciones a pasajeros.
La compañía explicó que su póliza únicamente protege bienes materiales del proyecto ferroviario y no cubre daños a viajeros, por lo que rechazó cualquier vínculo con las compensaciones a víctimas y familias.
¿Qué ocurrió en el accidente ferroviario?
El convoy transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes cuando descarriló en una zona del Istmo de Tehuantepec. La Secretaría de Marina y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) iniciaron peritajes técnicos:
- Se analiza la velocidad del tren
- Se revisan las condiciones de la vía
- Se estudian datos de la caja negra
Las autoridades buscan determinar responsabilidades y prevenir incidentes similares.
¿Qué publicó Reforma?
El diario tituló que Seguros Azteca pagaría daños millonarios por el accidente. La nota vinculó directamente a Grupo Salinas con indemnizaciones.
Esto generó confusión pública, pues mezcló dos coberturas distintas:
- La patrimonial
- La de responsabilidad civil hacia pasajeros
La postura oficial de Grupo Salinas
Grupo Salinas afirmó que:
- Su póliza cubre infraestructura, locomotoras y vagones
- Excluye expresamente daños a pasajeros
- No ha recibido reclamos relacionados con el accidente
La empresa calificó la publicación como imprecisa y exigió rigor periodístico.
¿Quién cubre realmente a los pasajeros?
El Tren Interoceánico cuenta con una póliza independiente para viajeros, adjudicada a otra aseguradora. Esta cubre muerte accidental, gastos médicos y funerarios.
Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, irregularidades financieras y corrupción
Especialistas en seguros destacan que separar coberturas evita conflictos financieros y protege la viabilidad del proyecto ferroviario.
