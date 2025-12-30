Todo para Año Nuevo: Martes de Frescura en Walmart este 30 de diciembre

inklusion.png Sitio accesible
El Martes de Frescura de Walmart puso en rebajas especiales las uvas, pavo, bacalao y demás productos para las celebraciones de Año Nuevo en México.

Notas,
México

Escrito por:  Yael Toribio

Si en tu familia apenas se van poniendo de acuerdo para la cena de Año Nuevo estás en una oportunidad inmejorable, pues el Martes de Frescura de Walmart puso en rebajas y descuentos importantes productos como la uva, pavo, bacalao, peras y demás artículos de temporada decembrina.

Fue a través de su plataforma web oficial que Walmart anunció las mejores ofertas y promociones, las cuales se extendieron hasta el departamento de vinos y licores para celebrar a lo grande el inicio del próximo 2026.

Rebajas en frutas y verduras del Martes de Frescura en Walmart

Para el ponche, la ensalada de manzana o para la preparación de los platillos especiales de la cena de Año Nuevo, el Martes de Frescura de Walmart puso las siguientes rebajas este 30 de diciembre:

  • Kilo de uva verde: 79 pesos
  • Kilo de naranja: 14.50 pesos
  • Kilo de piña: 29.90 pesos
  • Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
  • Papa blanca: 29.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 44.90 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Caña: 22.90 pesos el kilo
  • Guayaba: 39.90 pesos el kilo

Descuentos para Año Nuevo en Walmart

En cuanto a los productos de temporada decembrina por Año Nuevo, la tienda de autoservicio puso los siguientes precios especiales:

  • Bacalao desmenuzado y sin espinas: 359 pesos el kilo
  • Pavo ahumado: 122 pesos
  • Barra de pan: 24 pesos por pieza
  • Pierna de pavo: 149 pesos el kilo
  • Pavo natural: 79 pesos 

Precio de vinos y licores en Walmart para fin de año

Hasta este 30 de diciembre, algunos de los descuentos que se pueden encontrar en vinos y licores dentro de Walmart son en el tequila Don Julio, el whisky Johnnie Walker, ron Bacardí blanco, así como en cervezas.

Para conocer todos los descuentos y ofertas disponibles en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace .

Historia del pan en México, mucho más allá de la conquista de los españoles

