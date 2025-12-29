Semana de año nuevo sin agua; anuncian corte de suministro en 2 colonias de la alcaldía GAM, CDMX

A través de las diferentes redes sociales y plataformas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua), se anunció que las colonias Lomas de Cuautepec y Compositores Mexicanos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) tendrán un corte de suministro a partir de este lunes 29 de diciembre de 2025.

El anuncio del corte del suministro en estas colonias de la demarcación antes mencionada se da en el marco de las celebraciones de Año Nuevo en la capital, lo cual podría dejar afectaciones severas hasta el próximo martes 30 de diciembre.

¿Por qué habrá corte de agua en la GAM?

De acuerdo con la información emitida por la misma Segiauga, el corte de agua se da como parte de los trabajos de mantenimiento y mejoras que se están realizando en el tanque GM1, lo cual provocó afectaciones en la distribución del servicio en las colonias Lomas de Cuautepec y Compositores Mexicanos.

Es por ello que con la finalidad de evitar mayores afectaciones a las y los capitalinos que habitan en estas demarcaciones, se puso a disposición el servicio de pipas de agua gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️ El equipo técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento y mejora en el tanque GM1.



🛠️ Se prevén afectaciones en la distribución del servicio en las colonias Lomas de Cuautepec y Compositores Mexicanos. pic.twitter.com/Anlq4CyeZk — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 29, 2025

¿Cuánto restablecen el servicio de agua en la GAM?

Más allá del corte de agua previsto para este lunes 29 de diciembre en la alcaldía GAM de la CDMX, se informó que el servicio quedará restablecido en su totalidad alrededor de las 07:00 horas del próximo martes 30 de diciembre.

Es por ello que las y los habitantes de estas colonias deberán estar pendientes de la presión de agua en sus hogares, pues en caso de seguir presentando fallas se deberán emitir los reportes correspondientes ante la Segiagua.

¿Cómo hacer reportes por falta de agua en la CDMX?

Para emitir los reportes y denuncias correspondientes por falta de agua potable en los hogares de la capital del país, la CDMX cuenta con varias líneas de comunicación a través de la Línea H2O, la App CDMX, así como en el Locatel.

De igual forma se pueden emitir denuncias por falta de suministro o fugas de agua a través de las redes sociales oficiales de Sacmex y Segiagua.

